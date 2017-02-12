مسار ابراهيم يشارك بمعارض سياحية دولية متخصصة برحلات المشي والدراجات الهوائية بهولندا

بيت لحم/PNN/شارك مسار ابراهيم السياحي الفلسطيني بالمعرض الدولي الذي يقام في هولندا والمتخصص بسياحة المشي والدراجات الهوائية حيث نقلت المشاركة صورة مشرقة عن سياحة المشي والدراجات الهوائية في فلسطين من خلال مسار ابراهيم السياحي وبرامجه المتعددة.

وقال جورج رشماوي المدير التنفيذي لمسار ابراهيم السياحي الفلسطيني ان المشاركة الفلسطينية في هذا المعرض الذي ينظم بمدينة اوتريخت الهولندية بعنوان Fiets en Wandelbeurs تعتبر مشاركة وتمثيل مهم لقطاع ومسار مهم من مسارات السياحة الفلسطينية المتخصصة في مجال المشي على الاقدام والدراجات الهوائية

واضاف رشماوي في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان المعرض السياحي المتخصص في رحلات المشي والدراجات الهوائية بهولندا يزوره في يومين عشرين الف زائر على الاقل مما يفتح المجال امام تسويق فلسطين كمقصد سياحي متخصص في برامج السياحة الخاصة بالمشي والدراجات الهوائية وما يرافقها من تعرف زوار المعرض السياحي بفلسطين مشيرا الى ان المشاركة لمسار ابراهيم كانت ناجحة حيث زار الزاوية الفلسطينية بالمعرض الالاف من الهولندين الذين عبر الكثير منهم عن رغبته بزيارة فلسطين وتجربة سياحة المسارات فيها.

واضاف رشماوي انه قدم محاضرات عن مسار ابراهيم وما يتضمنه من برامج متعددة تتناول جمال فلسطين و ثقافتها و حضارتها وهي المحاضرات التي حظيت بمشاركة ومتابعة من جهات هولندية تعمل في مجال السياحة المتخصصة الى جانب المئات من المواطنين الهولندين الذين حرصوا على زيارة المعرض الخاص بمسار ابراهيم والاستماع الى شرح مفصل عما تضمنه البرامج الفلسطينية.

واشار رشماوي الى ان زيارة وفد مسار ابراهيم الى هولندا ستتضمن ايضا افتتاح معرض صور في امستردام حيث سيتم تقديم نفس البرنامج الذي يروج ويتحدث عن السياحة الفلسطينية المتخصصة وتطورها ومتعة المشاركة فيها من يوم الأربعاء الى الاحد القادم.

كما اشار رشماوي الى ان المعرض السياحي نفسه سينتقل الى مدينة جنت البلجيكية وهو بتنظيم من نفس الشركة و يحمل نفس الاسم موضحا ان زيارة مسار ابراهيم كانت ناجحة بشكل كبير في هولندا ونال ان تلاقي نفس النجاح والترحاب الذي لاقته الجولة والمشاركة بهولندا حيث عبر الجمهور الهولندي عن رغبة كبيرة بزيارة فلسطين بعد ما استمع اليه من مميزات التجربة في مجال سياحة المشي والدراجات الهوائية وهو نوع من انواع السياحة التي يعشقها الجمهور الهولندي.