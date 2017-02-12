الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة يطالب بفتح تحقيق بوفاة مواطن من ذوي الاعاقة الذهنية ومحاسبة المقصرين

بيت لحم/PNN/ طالب الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة فرع بيت لحم بفتح تحقيق جدي في حادثة وفاة احد الاشخاص ذوي الاعاقة الذهنية نتيجة حريق شب باحد مؤسسات الايواء الموجود فيها قبل عدة ايام ومحاسبة المقصرين او من يثبت تقصيره سواء بشكل مقصود او غير مقصود.

وقال الاتحاد العام للاشخاص ذوي الاعاقة في بيان له تلقت ال PNN نسخة منه بان الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة فرع بيت لحم وبشأن الحريق الذي نشبَ في احدى المؤسسات الايوائية قبل ايام وأسفر عن موت أحد الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يوجه هذا البيان إلى مجموعة الأطراف ذات العلاقة وعلى وجه التحديد محافظ محافظ بيت لحم وأجهزة الشرطة ذات الصلة ووزارة التنمية الاجتماعية لفتح تحقيق جدي بالحادثة.

واكد اتحاد الاشخاص ذوي الاعاقة انه ينظر لحادثة الحريق الذي نشبَ قبل ايام و نتجَ عنه موت أحد الأشخاص ذوي الإعاقة بالكثير من القلق والتخوف والاستياء مشيرا الى أن مثل هذه الحادثة تُدَلِّلُ على علامات استفهام لا بُدَّ من الوقوف عندَها، والتي تتمحورُ حولَ مدى وفرة معايير وشروط السلامة والصحة العامة في المؤسسة التي وقعت فيها الحادثة، هذا بالإضافة إلى مدى وجود أنظمة وضوابط فَعّالة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة في هذه المؤسسة وغيرها من المؤسسات، ناهيكَ عن مستوى الحِرْص في أخذ حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وتحديداً ممن لديهم إعاقات ذهنية على محمل الجد وفق ما جاء في البيان.

وطالب الاتحاد الفلسطيني العام للأشخاص ذوي الإعاقة إدارةً وأعضاء كافَّة الجهات ذات العلاقة بعمل التحقيق الكافي واللازم لهذه الحادثة كما اتخاذ كافة التدابير التي تضمنُ الحد من تكرارها في المستقبل.

كما طالب الاتحاد باتحاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الشخوص أو الجهة التي يثبت عبرَ التحقيق بأنها تتحمل مسؤولية هذا الحريق سواء بشكل مباشر أو بشكلٍ غير مباشر.