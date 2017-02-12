الأرصاد: أمطار غزيرة غداً الاثنين

القدس/PNN-توقعت دائرة الأرصاد الجوية “الإسرائيلية”، تساقط أمطار محلية وخاصة على منطقة الساحل، وثلوج خفيفة على جبل الشيخ، الليلة.

وغداً الاثنين، توقعت الدائرة أن يكون الجو عاصفاً، مع تساقط أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية وبرق في كل أرجاء فلسطين، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على جبل الشيخ، ويتواصل سقوط

الأمطار على المناطق الشمالية والمنطقة الوسطى، أما في المنطقة الجنوبية يكون الجو غائماً جزئياً، ولكن تبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة، ويتوقف سقوط الأمطار عصر الثلاثاء.

ويوم الأربعاء، تعود الأمطار للتساقط بغزارة في معظم أرجاء فلسطين، وتتساقط الثلوج علي جبل الشيخ وجبال الجليل وجبال الضفة الغربية، وهناك خشية حدوث سيول في الوديان المنخفضة، ويتواصل سقوط الأمطار

أيضاً يوم الخميس، ويكون الجو شديد البرودة.