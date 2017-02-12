لجنة التكافل الاجتماعي ببيت لحم تكرم ابو ابو شمسية تقديرا لدعمه للجنة وانشطتها على مدار العام

بيت لحم/PNN/كرمت لجنة التكافل الاجتماعي اليوم الاحد امير ابو شمسية مدير عام شركة ابو شمسية للمواد الغذائية تقديرا له على دعمه المتواصل للجنة وانشطتها على مدار العام خصوصا خلال شهر رمضان المبارك.

وقام اعضاء من لجنة التكافل الاجتماعي وعلى راسهم الحاجة نجلاء الحاج منسقة لجنة التكافل ومستشارة محافظ محافظة بيت لحم اللواء جبرين البكري للشؤون الانسانية وعضو اللجنة وعضو جمعية امان الخيرية محمود الدويك و مدير عام دائرة العلاقات العامة والاعلام بمحافظة بيت لحم الدكتور لؤي زعول بتكريم رجل الاعمال ومدير شركة ابو شمسية للمشروبات والمواد الغذائية امير ابو شمسية تعبيرا عن شكر وتقدير اللجنة على الدعم الذي قدمه خلال شهر رمضان المبارك الماضي بالاضافة الى دعمه المستمر على مدار العام لمجموعة من الانشطة والفعاليات الخيرية التي تنظمها اللجنة.

وقام الدويك وزعول بتسليم ابو شمسية درعا تقديريا له في مكتبه تعبيرا عن التقدير والشكر على التزامه وحرصه في التواصل مع اللجنة لخدمة ابناء شعبنا الفلسطيني الذي يعاني من اوضاع اقتصادية صعبة جراء ممارسات الاحتلال المختلفة وعلى راسها الحصار وغيرها من ممارسات.

واكدت لجنة التكافل على ان ابو شمسية كان نموذجا في العمل والتكامل والتكافل خلال شهر رمضان الماضي وعلى مدار العام مؤكدة انها تزوره للتعبير له عن التقدير على ما قدمه ويقدمه لخدمة ابناء شبنا الفلسطيني.

بدوره شكر ابو شمسية لجنة التكافل الاجتماعي على تقديرها وتكريمها له مؤكدا على ان الشركة تعمل على مد يد العون لابناء شعبنا من خلال برامج التكافل الاجتماعي والمسؤولية الاجتماعية مشيرا الىان لجنة التكافل كانت نموذجا متميزا في العمل من اجل اسناد شعبنا كان لا بد من مد يد العون لها.