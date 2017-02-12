الشرطة تقبض على شخص يشتبه به ب 29 سرقة في نابلس

نابلس/PNN-_ القت الشرطة اليوم القبض على شخص يشتبه به بسرقة محتويات 29 مركبة ومنزل في نابلس من ضمنها 4 سرقات في مدينة بيت لحم.

وذكر في بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن الشرطة وبعد تلقيها عدة شكاوى وبلاغات عن حالات سرقة محتويات مركبات في احياء مختلفة في مدينة نابلس قامت شرطة المباحث العامة بالبحث

والتحري وعلى إثر ذلك حصرت الشرطة الاشبتاه بأحد المشتبه بهم بضلوعه بالسرقة وبمتابعته حسب الأصول تم القاء القبض عليه وهو يحاول سرقة احدى المركبات في مدينة نابلس.

وذكر البيان ان الشرطة وبعد سماع اقوال المشتبه به افاد بارتكابه تسع وعشرون حالة سرقة لمركبات سجلت لدى الشرطة في الفترة ما بين شهر أيار وشهر كانون الأول من العام المنصرم وقد شملت مبالغ مالية

وأدوات وأجهزة خلوية ثمينة ومسجلات صوت وسماعات عن طريق كسر زجاج السيارات اثناء توقفها على جانبي الطريق.

وأضاف البيان انه سيتم احالة المشتبه به الى جهات الاختصاص اصولاً.