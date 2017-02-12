بديل والشبكة العالمية للاجئين يعلنان عن إطلاق جائزة العودة للعام 2017

بيت لحم/PNN/اعلن بديل المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين، يعلنان عن إطلاق جائزة العودة للبوستر المركزي للنكبة للعام 2017، تحت شعار: “الكرامة والعدالة والسلام الدائم في تنفيذ قرار 194”.

وقال المركز والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين في تصريح صحفي ان البوستر سيكتسب هذا العام أهمية خاصة لأن فعاليات مواجهة النكبة في هذا العام ستقترن بفعاليات ذكرى مرور 100 عام على وعد بلفور غير القانوني.

واوضح المركز والشبكة ان الموعد النهائي لتسليم المشاركات يوم الجمعة الموافق 21 نيسان 2017.

يذكر أن الجائزة هي جزء من الجهود التي يبذلها كل من الشبكة ومركز بديل من أجل تعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسليط الضوء على نكبة الشعب الفلسطيني المستمرة منذ نحو 70 عاماً، وتفعيل مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشتات، وإطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة من خلال التأكيد على حقوق اللاجئين والمهجّرين خصوصاً حقّهم في العودة.

وسيتم الاعلان عن الحقول الاخرى للجائزة في وقت لاحق من هذا العام.

وحول فكرة وهدف الجائزة قال المركز والشبكة انها تأتي كجزء من جهود مركز بديل والشبكة العالمية للاجئين والمهجرين الفلسطينيين الرّامية إلى تعزيز حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتسليط الضوء على نكبة الشّعب الفلسطيني المستمرّة منذ نحو 70 عاماً، وجريمة التهجير القسري في داخل فلسطين، أو التهجير الثانوي من بلدان الشتات.

وتهدف المسابقة إلى نشر ثقافة العودة وترويجها عبر التأكيد على الحقوق الوطنية الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة الى الديار الأصلية الى جانب تفعيل مختلف قطاعات الشّعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية والشّتات، وإطلاق الطّاقات الإبداعية الكامنة؛ خصوصا عند فئة الشباب.شروط وتوضيحات عامة للمسابقة

وحول شروط المسابقة قال القائمون عليها انه على كل مشارك ومشاركة التقيد بكافة الشروط التفصيلية الخاصة بكل حقل من الحقول موضحين ان المشاركة مفتوحة للفلسطينيين وغيرهم ولكافة الأعمار، ومن كافة أنحاء العالم.

وشدد القائمون على جائزة العودة انه يشترط في الأعمال المشاركة أن تكون أصيلة مبتكرة لم يسبق نشرها بأي شكل من الأشكال مضيفين ان أية مشاركة تحمل مضامين أو رموزاً عنصرية بأي شكل من الاشكال، سيتم استثناءها من المنافسة.

كما تتضمن شروط المشاركة على انه لكل مشارك او مشاركة الحق بتقديم مشاركة واحدة فقط لا غير، على أنه يجوز لهم أن شاركوا في أكثر من حقل.

واكد بديل والشبكة انهم سيتكفلون بطباعة ونشر، وتوزيع، وترويج المشاركات الفائزة، في كتب خاصة، أو ضمن إصدارات مركز بديل المختلفة، أو أنشطة الشبكة، بحسب الحال.

كما اكدوا على ان الأحكام تصدر عن لجان تحكيم مهنيّة ومستقلّة عن مركز بديل، ويلتزم مركز بديل والشبكة بأحكامها وتوصياتها.

كما شدد مركز بديل والشبكة على انه يحق لهم استخدام، وتحرير، ونشر جميع المواد المشاركة، وبالطريقة التي يرتئيانها مناسبة، على أن لا ينتقص ذلك من حقوق المشارك/ة الفكرية والأدبية والفنية.

وشددوا ايضا على ان عدم استلام المشاركات في المواعيد المحددة في الشروط التفصيلية، يؤدّي إلى استثنائها حتى لو كانت قد أرسلت بالبريد قبل التاريخ المعلن.

وقال بديل والشبكة ان المواد المشاركة في مختلف حقول جائزة العودة يجب ان ترسل الى البريد الالكتروني:awdaaward2017@badil.org أو تسلم باليد، أو ترسل بالبريد السريع إلى مركز بديل على العنوان التالي: ص.ب 728 بيت لحم، الضفة الغربية-فلسطين.

وحول موضوع البوستر قال بديل والشبكة انه يجب ان يتمحور موضوع البوستر المركزي للنكبة لهذا العام حول التأكيد على ان العودة الى الديار الاصلية هي الطريق الى السلام الدائم والعادل.

كما اشاروا الى ان المطلوب أن يعكس البوستر حقيقة ان تحقيق السلام والكرامة والعدالة الغائبة منذ وعد بلفور المشؤوم لا يمكن ان يتم دون عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم وممتلكاتهم، ليس فقط كاسترداداً مادياً للممتلكات التي سُلبت عام 1948، وانما أيضاً استرداداً للعدالة والكرامة المهدورة التي لا يمكن استردادها دون تحقيق العودة.

وحول الشروط الخاصة والمواصفات الفنية للجائزة اشار بديل و الشبكة الى ان الشروط والتوضيحات العامّة جزء لا يتجزّأ من الشروط الخاصّة لكل حقل وفي في حال شمول البوستر على نصٍّ مكتوب يرجى اعتماد اللغة العربية كأساس كما يجب ان يكون البوستر أصيلاً ومبتكراً وذا رسالة واضحة مع مراعاة تجنّب التقليديّة والتكرار.

واكد بديل والشبكة انه لا تُقبل البوسترات المشاركة في السنوات السابقة وفي في حال استخدام الكمبيوتر للتصميم يرجى استخدام ألوان (CMYK) كما ان البوسترات المرشّحة لا تعاد إلى أصحابها كما يمكن أن يكون البوستر ملوناً أو بالأبيض والأسود، أو عملاً يدويّاً أو تصميماً الكترونياً.

وحول موعد وطريقة التقديم قال بديل ان المشاركة المرشحة تقبل بحجم A3 وترسل النسخة الإلكترونية للبوستر بدرجتي وضوح ودقة عاليتين (High Resolution). (في الحد الأدنى 250-300) بملف من نوع ((.jpg أو (.gif) أو (.psd). على أن تكون مرفقة بالسيرة الذاتية للمشاركين على بريد الكتروني: awdaaward2017@badil.org، أو يسلم باليد أو يرسل بالبريد السريع على قرص مدمج (CD) إلى مركز بديل. بديل.

واكد بديل والشبكة ان آخر موعد لتسليم المشاركات: الجمعة 21 نيسان 2017)

وحول قيمة الجائزة قال بديل والشبكة ان الجائزة الاولى هي عبارة عن 1500 دولار فيما ستكون قيمة الجائزة الثانية 750 دولار

و الجائزة الثالثة بقيمة 500 دولار كما يتكفّل مركز بديل والشبكة أيضا بطباعة البوستر الفائز بالجائزة الأولى ونشره بآلاف النسخ التي توزع في كافة أنحاء فلسطين والمنافي ضمن فعاليات مواجهة النكبة المستمرة في أيار 2017.

وحول لجنة التخكيم قال بديل والشبكة ان أعضاء لجنة التّحكيم هم يوسف كتلو و سليمان منصور و ممثل عن الشبكة العالمية للاجئين الفلسطينيين

واكد بديل والشبكة ان من يرغب بمزيد من التفاصيل حول جائزة العودة 2017 يمكنه زيارة موقع مركز بديل على شبكة الانترنت:www.badil.org أو من خلال الاتصال على مركز بديل عبر بريد الكتروني: awdaaward2017@badil.org

او عبر الهاتف: 0097022777086 او فاكس: 0097022747346