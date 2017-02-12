هارتس تكشف تفاصيل المكالمة الهاتفية …. و نتنياهو لوزرائه:علينا تجنب الخلاف مع ترامب

بيت لحم/ترجمة خاصة PNN/ كشفت صحيفة هارتس الاسرائيلية اليوم الاحد تفاصيل المحادثة الهاتفية التي جرت بين رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الامريكي دونالد ترامب بعد يومين من تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة الامريكية بتاريخ 22/1/2017 .

وقالت هارتس ان نتنياهو ابلغ وزراء حكومته اليوم وعلى مدار اربع ساعات من النقاش حول تفاصيل الموقف الاسرائيلي الذي يجب ان يطرحه نتنياهو خلال لقاءه المتوقع مع الرئيس الامريكي في الخامس عشر من الشهر الجاري في البيت الابيض بواشنطن حيث يضغط وزراء اليمين المتطرف على نتنياهو من اجل سحب التزام اسرائيل بحل الدولتين ومطالبتهم نتنياهو باقناع الرئيس الامريكي بعدم جدوى مواصلة المفاوضات وازالة حل الدولتين عن الطاولة بشكل نهائي.

وبحسب الصحيفة فقد ابلغ نتنياهو وزراء المجلس الامني الاسرائيلي المصغر “الكابينت” ما قاله الرئيس الاميركي دونالد ترامب له في المكالمة الهاتفية حول عزمه مواصلة اتفاق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال نتنياهو لوزرائه وفق مسؤول مطلع على جلسة الكابينت اليوم “علينا بذل كل جهد ممكن لتجنب المواجهة معه”.

وقال المسؤول، الذي طلبعدم ذكر هويته بسبب حساسية الموضوع ان نتنياهو قال للوزراء ان ترامب طلب منه بتاريخ 22 يناير خلال المحادثة الهاتفية كيف واذا يمكن المضي قدمافي عملية السلام مع الفلسطينيين.

وقال نتنياهو انه ابلغ ترامب ان اسرائيل تؤيد حل الدولتين والتوصل الى اتفاق نهائي لكنه شدد على انه أبلغ الرئيس الامريكي بأن الفلسطينيين غير مستعدين للسلام ولاتفاق نهائي وان ذلك هو سبب عدم التوصل لاتفاق نهائي.

وقال المسؤول ان ترامب رد على نتنياهو بالقول “انهم اي الفلسطينيين يريدون التوصل الى السلام وانهم سوف يقدمون تنازلات “.

وكشف نتنياهو عن تفاصيل المكالمة الهاتفية له مع ترامب بعد ضغط من وزير التعليم نفتالي بينيت وزيرة العدل ايليت شاكيد من اجل ان يقوم نتنياهو بحث الرئيس الأمريكي لشطب حل الدولتين من على الطاولة، حيث اشادوا على قدرة ومهارات رئيس الحكومة الاسرائيلية باقناع الرئيس الامريكي بالغاء حل الدولتين “.

وقالت الصحيفة ان نتنياهو رد على وزراءه بالقول بأنه لا يعتقد أن من الممكن اقناع ترامب بالغاء حل الدولتين مشيرا إلى ان ترامب يعتقد يؤمن بقدرته على احراز صفقة من خلال إدارة مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين”.

وشدد نتنياهو. “يجب علينا أن نكون حذرين وألا تفعل أشياء من شأنها أن تسبب بكسر كل شيء يجب علينا ألا ندخل في مواجهة مع الرئيس.”

وقال نتنياهو انه ينوي التعبير عن الالتزام الاسرائيلي بحل الدولتين خلال لقائه ترامب ولكنه ينوي التاكيد له على الفلسطينيين يرفضون تحقيق السلام لعدم جديتهم الى جانب التاكيد على موقفه بان جذر الصراع ليس المستوطنات ولكن عدم اعتراف الفلسطينيين بإسرائيل كدولة يهودية.

من جهته عمل وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان على مساعدة نتنياهو وقالان الاجتماع بتاريخ 15/2 هو للتعارف وتنسيق المواقف وخلق ثقة فيما يمكن أن تناقش مسائل السياسة في اجتماعات لاحقة.

وقال ليبرمان انه هو ايضا سيسافر الى واشنطن هذا الاسبوع للاجتماع مع نظيره الأمريكي جيمس ماتيس يوم الجمعة.

جزء كبير من الاجتماع خصص لمناقشة البناء في المستوطناتحيث قال نتنياهو انه سوف يقدم الى ترامب رؤية اسرائيل بشأن بناء المستوطنات.

وقال الوزير إسرائيل كاتس، وزير النقل والاستخبارات ان اسرائيل يجب ان تحاول التوصل إلى تفاهم مع ترامب على البناء دون عوائق في القدس الشرقية وداخل مستوطنات الضفة الغربية مضيفا ان هذا البناء يتم على نسبة 8-10 في المئة من أراضي الضفة ولن تتعارض مع أي مفاوضات مستقبلية”.

وبحسب مصادر الصحيفة رد نتنياهو تنياهو على تصريحات وزرائه قائلا إن بناء المستوطنات هو مسألة معقدة وأنه سيتم بحث هذا الامر مع رئيس الولايات المتحدة. وقال مسؤول كبير ان نتنياهو انه سيبذل كل جهد مستطاع لاقناع الرئيس الامريكي بموقف اسرائيل والاتفاق على سياسة بناء في المستوطنات”.

ومن بين القضايا التي نوقشت خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي خصص لمناقشة القضايا التي سيناقشها نتنياهو مع ترامب وهي إيران وسوريا والفلسطينيين والعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي ختام الاجتماع “اتفق جميع الوزراء أن هناك أهمية كبيرة لتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة على حد سواء على المستوى الحكومي ومستوى العلاقات الشخصية بين نتنياهو وترامب”.

وقال مكتب نتنياهو مضيفا: “كان الجو مريح وجيد عندما انتهت المناقشة وهنأ جميع الوزراء رئيس الحكومة وتمنوا له حظا سعيدا برحلته الى الولايات المتحدة ولقاء رئيسها الجديد”.

وقال بانيت وشاكيد وكل وزراء اليمين المتشدد في نهاية الاجتماع انهم يثقون برئيس الحكومة نتنياهو ومواقفه المعروفة .