اجتماع لمركزية “فتح” الأربعاء يناقش المهام والحالة التنظيمية والمصالحة

رام الله/PNN – قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح جمال محيسن، إن اللجنة ستعقد اجتماعاً لها مساء يوم الأربعاء المقبل، لمناقشة العديد من الملفات أبرزها ملفي توزيع المهام والمصالحة الوطنية.

وأكد محيسن في حديث لبرنامج “حال السياسة” الذي يبث عبر تلفزيون فلسطين وفضائية عودة، على حالة التوافق بين الأعضاء فيما يتعلق بتوزيع المهام داخل اللجنة ومن ضمنها مهمة نائب رئيس الحركة، لافتاً أنه سيتبع توزيع المهام وضع الأعضاء الخطط العملية لاستنهاض الحالة التنظيمية الداخلية.

وعلى صعيد المصالحة الوطنية، طالب محيسن حركة حماس اتخاذ موقفاً وطنياً فلسطينيا، ودعاها لمراجعة علاقتها مع السلطة، مشيراً الى تشكيل مركزية فتح بعد المؤتمر السابع لجنة خاصة بدراسة الأوضاع في القطاع وكيفية الخروج من الحالة القائمة فيه.

وعلى الصعيد الخارجي، اعتبر محيسن اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التراجع عن نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس وانتقاده الاستيطان، موقفاً يمكن البناء عليه بتطوير مواقفه باتجاه بعيد عن الانحياز القائم حالياً.

وأكد محيسن على أن القضية الفلسطينية ما زالت قضية مركزية لدى الأمة العربية، يجمع عليها الأشقاء العرب على الرغم مما يجري في الوطن العربي من أحداث ،لافتاً إلى أن الأشقاء العرب سيؤكدون للإدارة الامريكية أن عدم انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، سيبقي المناخ قابلا لولادة المزيد من المنظمات التي تحاول المتاجرة بالقضية الفلسطينية، وتمارس العنف في الساحة الدولية.