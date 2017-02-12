الحرة: إصابة البغدادي بغارة في الأنبار

الأنبار/PNN – ذكرت قناة “الحرة” مساء الأربعاء أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) أبو بكر البغدادي أصيب بجروح بالغة في ضربة جوية نفذتها القوات العراقية قبل يومين في محافظة الأنبار غربي البلاد.

ونقل مراسل قناة “الحرة” عن مصدر في “خلية الصقور” الاستخبارية التابعة لوزارة الداخلية العراقية القول إن “معلومات وردت إلى الخلية بوجود البغدادي في قضاء القائم في التاسع من شباط/فبراير الحالي”.

ونقلت المعلومات إلى القوة الجوية العراقية التي نفذت ضربة في المنطقة ما تسبب في إصابة البغدادي بجروح بالغة نقل على إثرها إلى الأراضي السورية.

ونقلت “الحرة” عن الخبير الأمني فاضل أبو رغيف قوله إن “الضربة استهدفت ثلاثة اجتماعات في مناطق الزلة وعكاشات والعبيدي”.

وذكر أن “البغدادي كان يقيم في قبو تحت الأرض، بينما كان يقيم باقي قادة التنظيم في غرف الاجتماعات، وهو ما أدى إلى مقتلهم وإصابة البغدادي”.

وحسب المصادر، فإن “البغدادي كان في المنطقة لحضور اجتماع لقيادات داعش لمناقشة الهزائم التي يعانيها التنظيم في الموصل، مشيرا إلى مقتل عدد من القيادات في الضربة”.