الشرطة تعيد 20 الف شيكل فُقِدَّتْ من مواطن في نابلس

نابلس/PNN – اعادت الشرطة اليوم مبلغ عشرين ألف شيكل لصاحبها بعد ان فقدها في مدينة نابلس.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أن المساعد أول وائل صادق محمد أبو الزر من مرتب شرطة حراسات نابلس عثر على المبلغ اثناء عمله وتفقده لقاعات وغرف الانتظار في المحكمة ومن ثم قام بالتحفظ على المبلغ وضبطه حسب الأصول المتبعة في الشرطة من اجل التعرف على صاحبه فيما بعد.

وأضاف البيان أن أحد المواطنين قام بمراجعة الشرطة بعد ان أعلنت الشرطة في قاعات المحكمة عن عثورها على مبلغ مالي وعلى من فقده مراجعة مكتبها في المحكمة ومن ثم قامت الشرطة بالإجراءات المناسبة لتسليم المبلغ لصاحبه.

بذات السياق سَلَّمَ العقيد طارق الحاج مدير شرطة نابلس المواطن المبلغ المالي وشكر المساعد اول أبو زر على أمانته منوهاً الى القيم النبيلة التي يتسم بها منتسبي مؤسسة الشرطة وأن هذا ينم عن اخلاقيات وأدبيات التي تربت عليها الشرطة الفلسطينية.

ومن ناحيته شكر المواطن الشرطة على امانة رجالها وعناصرها متمنياً ان يعم هذا السلوك جميع فئات المجتمع.