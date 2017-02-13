نقابة الصحافيين الفلسطينيين توقع اتفاقية تعاون الجمعية الفلسطينية لحماية الملكية الفكرية

رام الله/ PNN/وقعت نقابة الصحافيين الفلسطينين، صباح اليوم، اتفاقية تعاون مع الجمعية الفلسطينية لحماية الملكية الفكرية وذلك في مقر النقابة بحضور ممثلين عن النقابة والجمعية.

ووقع الاتفاقية عن نقابة الصحافيين نقيب الصحافيين ناصر ابو بكر، ، في حين وقع رئيس الجمعية ،محمد ابو صفية هذه الاتفاقية التي تنص على مجموعة من البنود منها اتفاق الجانبين على المساعدة في نشر الوعي بأهمية قضايا الملكية الفكرية لدى الصحفيين؛ التعريف بدور الملكية الفكرية في التنمية الاعلامية والصحفية ، ومساعدة نقابة الصحافيين الفلسطينيين في تضمين الملكية الفكرية والفكر الإبتكاري في مسودات القوانين والتشريعات الناظمة لعمل الصحافة والاعلام في فلسطين، اضافة الى عقد الندوات والمؤتمرات واللقاءات والحلقات النقاشية المختلفة حول الملكية الفكرية بين الجمعية الفلسطينية للملكية الفكرية و نقابة الصحفيين الفلسطينين؛ تطوير قدرات ومهارات الصحافيين حول اليات الحماية القانونية لحقوقهم في مجالات الملكية الفكرية، حيث يتم تشكيل لجنة لإعداد برامج العمل و تتبعها وتقويمها ؛ على ان تقوم اللجنة بتقديم تقريرها لكلا الطرفين.

وحسب نص الاتفاقية يبدأ العمل بها مع بداية توقيعها من كلا الجانبين، حيث اكد نقيب الصحافيين ناصر ابو بكر، على اهمية هذه الاتفاقية بما يضمن حقوق الصحافيين وحماية منتجاتهم الاعلامية والفكرية والابداعية وحماية اعمالهم من السرقات الادبية والفكرية.

واضاف:” توقيع هذه الاتفاقية ياتي في اطار توسيع قاعدة الشراكة بين النقابة ومؤسسات المجتمع الفلسطيني بما يعزز ثقة المجتمع بدور النقابة والصحافيين ويساهم في تكامل الاداء في اتجاهلا تنظيم مهنة العمل الصحفي وتطوير الاداء وحماية الحقوق”.

من جانبه اكد رئيس الجمعية، محمد ابو صفية، على اهمية توطيد العلاقة بين الجمعية ونقابة الصحافيين الفلسطينيين سيما ان هذه الاتفاقية سوف تساهم في تنمية الوعي لدى فئات المجتمع حول حقوق الملكية الفكرية خاصة ان هذه الحقوق مرتبطة بكافة شرائح وفئات المجتمع وليس محصورة في فئة محددة.

واشار الى ان ابرام هذه الاتفاقية مع نقابة الصحافيين تشكل فرصة مواتية جدا للمباشرة بتنفيذ الانشطة والفعاليات الخاصة برفع مستوى الوعي حول هذه الحقوق .

وجرى توقيع الاتفاقية بحضور ومشاركة اعضاء من الامانة العامة لنقابة الصحافيين هم موسى الشاعر مسؤول ملف المالية في النقابة ورئيس لجنة التدريب والتطوير في النقابة، منتصر حمدان، ونائب رئيس الجمعية، المحامي محمد عريقات.