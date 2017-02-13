حالة الطقس: انخفاض على درجات الحرارة والبلاد تتأثر بمنخفض جوي

رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الاثنين، غائما، وباردا، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

يوم غد الثلاثاء:

تنبأت أن يكون الجو، غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

يوم الأربعاء:

يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً الى شديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

الخميس المقبل:

يكون الجو غائما وشديد البرودة، وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احياناً، ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح اقل من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين أيام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من: تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الارض، خطر تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة، شدة سرعة الرياح.