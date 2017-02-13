اليوم: فتح معبر رفح لليوم الثالث والاخير

رفح/PNN- من المقرر ان تفتح السلطات المصرية، اليوم الأثنين، معبر رفح البري في اليوم الثالث والأخير لفتحه استثنائياً لمدة ثلاثة أيام للحالات الإنسانية والتنسيقات والطلبة .

وقالت هيئة المعابر انه تمكن يوم امس 601 مسافراً من مغادرة القطاع على متن 10 حافلات , منها حافلة جوازات مصرية، و6 حافلات من كشوفات الداخلية “غير مدمجة”، و3حافلات من فئة تنسيقات مصرية.

وبينت الهيئة انه تم مغادرة 5 اسعافات الى الجانب المصري تحمل كل منها مريض ومرافق، بالإضافة الي وصول 270 مسافر عالق قادم من الجانب المصري, في حين تم ارجاع 30 مسافراً ممن غادروا بالأمس.

وأوضحت الهيئة ان السلطات المصرية تؤجل دخول المرحلين القادمين من مطار القاهرة وبعض المسافرين العالقين ، داخل الصالة المصرية على أن يتم ادخالهم للجانب الفلسطيني من المعبر صباح اليوم الاثنين في ثالث ايام الفتح.