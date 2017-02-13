ولا يعتمد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب النادي الملكي، على مهاجمه الإسباني بشكل كبير هذا الموسم، وفي معظم المباريات يكون على مقاعد البدلاء، كبديل للفرنسي كريم بنزيمة.

رغبة أوروبية

قدم موراتا موسمًا إستثنائيًا مع يوفنتوس في الموسم الماضي، ما جعل عمالقة أوروبا وخاصة أندية الدوري الإنجليزي ترغب بالتعاقد معه، إضافة لفريقه يوفنتوس الذي كان يأمل أن يوافق ريال مدريد على بيع اللاعب بشكل نهائي له.

ريال مدريد أصر على استعادة موراتا ودفع المبلغ الموجود في عقد اللاعب مع يوفنتوس وهو 30 مليون يورو ورفض بيعه لعمالقة أندية الدوري الإنجليزي، والتي عرضت مبالغ هائلة لمحاولة ضم موراتا.

خطة مدريد

ووفقًا لما قالته التقارير قبل بداية الموسم، فإن زيدان كان يرغب في الاعتماد على موراتا إلى جانب كريم بنزيمة في خط هجوم النادي الملكي، لكن هذا ما لم يحدث فقد بات الاعتماد الأول والأخير على الفرنسي كريم بنزيمة.

وعلى الرغم من انخفاض مستوى اللاعب الفرنسي بنزيمة، إلا أن زيدان لا زال يُفضل أن يكون مواطنه هو المهاجم الأساسي للفريق، رغم اعتراض الجماهير على أداء الفرنسي وصافرات الاستهجان الكثيرة التي أُطلقت ضد اللاعب وخاصة في ملعب الفريق سانتياجو برنابيو.

ولا تزال الأندية الأوروبية وعلى رأسها تشيلسي وأرسنال ويوفنتوس يرغبون بضم موراتا الصيف المقبل، نظرًا للحالة التي يعيشها اللاعب مع ريال مدريد هذا الموسم من قلة مشاركة وحزن شديد.

انكسار

كسر ريال مدريد قلب اللاعب ألفارو موراتا، الذي كلما شارك بدلًا من بنزيمة أو كأساسي أو إلى جانب الفرنسي أثبت كفائته، وأكد للجميع أنه المهاجم الذي يستحق أن يكون أساسيًا إلى جانب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي لا يُمس.

وأحرز موراتا مع ريال مدريد هذا الموسم 10 أهداف في الدوري وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا وصنع 3 أهداف، أما كريم بنزيمة فقد شارك في مباريات أكثر خلال هذه المسابقات وأحرز 10 أهداف، وصنع 4، فضلا عن هدفين في مونديال الأندية.

وقد اطلق موراتا تصريحًا يؤكد فيه أنه حزين مع الفريق الملكي بطريقة غير مباشرة حيث قال قبل مواجهة نابولي الأربعاء المقبل في دوري أبطال أوروبا :”أريد أن ألعب أكثر”.

في حين تشير تقارير صحفية بريطانية إلى أن اللاعب أخبر بعض الزملاء له في الفريق الملكي أنه سوف ينضم لصفوف نادي تشيلسي الإنجليزي الصيف المقبل، ليجتمع مرة أخرى مع الإيطالي أنطونيو كونتي الذي جلبه ليوفنتوس قبل ثلاثة مواسم.

فهل يستطيع زيدان أن يعمل بشكل إيجابي مع موراتا ويقوم بإشراكه فيما تبقى من الموسم، أو يبقى الحال كما هو عليه، وهذا ما سيدفع اللاعب للرحيل عن الفريق الصيف المقبل، وسط اهتمام الكثير من الأندية.