برشلونة/PNN- أكد الإسباني بيب جوارديولا إمكانية رحيل الأرجنتيني سيرجيو أوجويرو مهاجم الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم تمسكه به.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى اقتراب أجويرو من الرحيل عن صفوف السيتيزنز بنهاية الموسم، لرغبته في المشاركة بشكل مستمر.

وقال جوارديولا، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ديلي ستار” البريطانية: “لا أعلم ما الذي سيحدث في نهاية الموسم، أريد أن يبقى أوجويرو، ولكني لا أعلم المستقبل”.

وأضاف: “كنت واضحًا طوال الوقت، وتحدثت معه منذ البداية، وأعرف قوته، وأعلم أنه يحاول، وكيف قاتل أمام توتنهام وكم من الفرص التي صنعها، ولكن في مركزه رأيت 3 لاعبين بمستوى عال (ليروي ساني، ورحيم ستيرلنج، وجابرييل خيسوس) وتعجبني طريقة لعبهم”.

وأردف: “اللقاء الماضي منحهم الاستمرارية، ونصيحتي لهم أن يواصلوا هذا العمل، ويظهروا لي مجددًا أنهم جيدين، وأجويرو يعلم نوايا المدرب والنادي، أنا لا أريد بيعه، وأريد بقاءه هنا لأطول وقت ممكن، ولكن القرار في يده”.