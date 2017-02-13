واختتم المدير الفني السابق لبرشلونة وبايرن ميونيخ: “يمكنني تغيير طريقة اللعب، وإشراك 4 مهاجمين، ولكني شخص يحب الدفع بلاعبي خط الوسط للاستحواذ بشكل أكبر، وإذا رأيت أن أحد الثلاثة لا يجب أن يُشارك، سوف أدفع بأجويرو على الفور”.

المصدر: كووورة.