استنفار في الأقصى لمنع الاحتلال من إدخال غرفة متنقلة للمسجد

القدس/PNN- يشهد المسجد الأقصى المبارك، منذ ساعات فجر اليوم الاثنين، حالة استنفار بين المصلين وحراس وسدنة المسجد الأقصى، لمنع أي محاولة جديدة لشرطة الاحتلال لإدخال غرفة متنقلة لاستخدامها في المسجد.

وكان مصلون وحراس المسجد الأقصى تصدوا لمحاولات شرطة الاحتلال إدخال غرفة متنقّلة إلى المسجد الأقصى من باب المغاربة عصر ومساء أمس، وأغلق المصلون والحراس أبواب المسجد لمنع إدخالها. والغرف المتنقلة هي مظلات تستخدمها شرطة الاحتلال للحماية من الأمطار في الشتاء.

وقالت دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية في القدس، على لسان مدير الإعلام فيها فراس الدبس، إن شرطة الاحتلال حاولت عصر أمس إدخال الغرفة المتنقّلة، وعاودت الكرّة مساء، وهدّدت بكسر الأقفال في حال التصدّي للعملية، لكن حرّاس المسجد أصروا على بقاء الغرفة خارج أبواب المسجد.

في سياق آخر، واصلت مجموعات من المستوطنين اليوم، اقتحاماتها الاستفزازية للمسجد الأقصى بحراسة وحماية قوات الاحتلال.

ونفذ المستوطنون جولات مشبوهة في المسجد، وتلقوا شرحا عن أسطورة الهيكل المزعوم من قبل مرشدين وحاخامات، وتصدى مصلون لهذه الاقتحامات بهتافات التكبير الاحتجاجية.

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