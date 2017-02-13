السفيرة جادو لـ PNN:نعمل مع جميع دول العالم التي لم تعترف بالدولة الفلسطينية من اجل ان تقوم بذلك

رام الله /PNN/قالت السفيرة امل جادو مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون اوروبا ان الخارجية الفلسطينية تتوقع ان تقوم دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقالت السفيرة جادو في حديث مع شبكة فلسطين الاخبارية PNN ان الدبلوماسية الفلسطينية تعمل تطبيقا لتوجيهات وتعليمات الرئيس محمود عباس “ابو مازن” على تحقيق اعتراف جماعي من جميع دول العالم خصوصا تلك التي لم تعترف حتى الان بالدولة الفلسطينية موضحة ان الخارجية الفلسطينية تجري مشاورات سياسية مع العديد من دول العالم في هذا الاطار.

واشارت السفيرة جادو الى أن الجهود الدبلوماسية مستمرة مع كافة الدول للحصول على مزيد من الاعتراف من أكبر عدد ممكن من دول العالم بدولة فلسطين موضحة ان هناك مشاورات فلسطينية مع العديد من هذه الدول من جهة وبين مجموعة من الدول مع بعضها البعض من الجهة الاخرى من اجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية..