اليوم موعد الإفراج عن الأسيرين الشقيقين منتصر ومهتدي أبو عليا من سجون الاحتلال

رام الله/ PNN- ذكر نادي الأسير الفلسطيني، أنه من المفترض أن تفرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن الأسيرين الشقيقين منتصر ومهتدي مصباح أبو عليا من سجن “النقب”.

وأوضح نادي الأسير أنه سيتم التوجّه بالأسير منتصر أبو عليا من حاجز الظاهرية إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، ومن المتوقع أن يتم الإفراج عنه بعد ساعات ظهيرة هذا اليوم.

لافتاً إلى أنه يعاني من منذ اعتقاله عام 2013 من مشاكل في الحلق والمريء والمعدة، ويواجه صعوبة في تناول الطعام والشراب، كما ويتقيأ باستمرار. علماً أن وضعه الصحي ازداد سوءاً منذ ستة شهور، فقد أصبح يعاني من صعوبة في النوم بسبب التقيؤ الدائم، إضافة إلى صعوبة في التنفّس، كما وفقد من وزنه مؤخراً (10 كغم).

وأضاف نادي الأسير أن إدارة سجون الاحتلال ماطلت بتقديم العلاج للأسير أبو عليا طيلة سنوات اعتقاله، مبيّناً أنه بحاجة لعملية جراحية عاجلة للمريء.

يذكر أن الأسيرين أبو عليا أنهيا حكماً بالسّجن الفعلي لثلاث سنوات وتسعة شهور وغرامة بقيمة (2000 شيكل).