اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار تبحث مع بلدية بيتونيا تسجيل وتوثيق أضرار الجدار

رام الله/ PNN- في اجتماع مشترك بين وفد من اللجنة الوطنية لسجل اضرار الجدار برئاسة تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووفد من بلدية بيتونيا برئاسة ربحي دوله ، رئيس البلدية جرى بحث سبل التعاون والعمل المشترك من أجل تسهيل مهمة بعثة الأمم المتحدة لسجل أضرار الجدار العاملة في الضفة وتمكينها من تسجيل الأضرار التي لحقت بالمواطنين في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية وعلى مستوى العمالة وفي قطاعات الصحة والتعليم وغيرها وتلك التي لحقت كذلك بالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية ، بما في ذلك الأضرار الواسعة التي لحقت بالبلدية ذاتها .

وفي مستهل الاجتماع اثنى تيسير خالد ، رئيس اللجنة الوطنية على التجربة المتميزة والجهود التي تبذلها بلدية بيتونيا على صعيد مقاطعة المنتجات الاسرائيلية وتشجيع المنتج الوطني وأعرب عن ثقته بأن المجلس البلدي برئاسة السيد ربحي دولة سوف يرعى ويشجع ويضع إمكانياته لحفز المواطنين على الاقبال الواسع في عملية تسجيل الأضرار ، التي سببها جدار الضم والتوسع لبلدة بيتونا وسكانها حفظا لحقوقهم وتوثيق هذه الحقوق في سجل تشرف عليه هيئة الأمم المتحدة على أساس الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 2004 والتي تدعو اسرائيل الى وقف العمل بالجدار وهدم ما بنته منه وجبر الضرر الذي لحق بالمواطنين وبالمؤسسات والإدارات العامة الرسمية منها والأهلية .

كما تحدث النائب مهيب عواد حول الاهمية الفائقة التي توليها اللجنة الوطنية للتعاون مع البلدية على هذا الصعيد .

ومن جانبه أطلع رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولـة وفد اللجنة الوطنية لسجيل اضرار الجدار على اوضاع المدينة وما الحقه جدار الضم والتوسع من أضرار واسعة في جميع المجالات والقطاعات وجميع مناحي الحياة وشدد على صمود المواطنين في مواجهة استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لاسيما بناء الجدار ونهب الارض ، وأكد خلال استقباله الوفد في دار البلدية أن ممارسات الاحتلال بما في ذلك بناء جدار الضم والتوسع تعكس توجها لبناء نظام للفصل العنصري مشددا على ضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتكررة والخطيرة للقانون الدولي.

وشارك في الاجتماع النائب مهيب عواد، وعيسى سمندر وساهر عايش عن اللجنة الوطنية ومدير البلدية محمد مجدوبة وعضو المجلس البلدي رائد عامر ، وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد اجتماع موسع لجميع مؤسسات وفعاليات المدينة في أقرب فرصة ممكنة لوضع الترتيبات الضرورية التي تمكن بعثة الامم المتحدة من الشروع بعملية تسجيل الأضرار على نحو يكفل حفظ حقوق جميع المواطنين وحقوق المؤسسات والإدارات العامة ، بنا في ذلك بلدية بيتونيا .