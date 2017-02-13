43 أسيرة في سجن هشارون يعانين ظروف نفسية وصحية وحياتية قاسية

رام الله/ PNN- أفاد تقرير صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح الأثنين، أن 43 أسيرة يقبعن في قسم رقم 11 في سجن هشارون الإسرائيلي، يعانين من ظروف نفسية صعبة، وأوضاع صحية وحياتية قاسية ومقلقة.

ولفتت الهيئة، أن العديد من الأسيرات هن أسيرات جريحات ومريضات ويعانين من أوضاع صحية متردية، في ظل مواصلة إدارة السجون سياسة الاهمال الطبي بحقهن، وحرمانهن من العلاجات اللازمة، أبرزهن الأسيرة (اسراء جعابيص، عبله العدم، امل طقاطقه، نتالي شوحه، جميله جابر، لما البكري، مرح باكير، نورهان عواد، شروق دويات).

كما تعاني الأسيرات من أوضاع نفسية قاسية، نتيجة الأحكام القاسية التي تفرض عليهن والغرامات المالية العالية، وحرمانهن من زيارات ذويهن لا سيما الأبناء، حيث 7 أسيرات هن من الأمهات (عبله العدم، ايمان كنجو، عليا عباسي، اسراء جعابيص، ياسمين شعبان، صابرين زبيدات، فاطمه عليان).

وقالت الهيئة في تقريرها، أن من بين الأسيرات 21 أسيرة محكومة، فيما لا تزال 22 أسيرة قيد التوقيف، ومن بينهن 12 فتاة قاصر دون سن 18 عاما، وهن ( لما البكري، جميله جابر، تسنيم حلبي، استبرق نور، ملك سلمان، ايمان علي، هديه عرينات، امل كبها، منار شويكي، نتالي شوحه، امال الاصلع، مرح الجعبري.