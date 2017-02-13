اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تعقد اجتماعا برئاسة الرئيس عباس لبحث جملة من القضايا

ام الله/PNN- تعقد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير برئاسة الرئيس محمود عباس، اجتماعا لها في مقر الرئاسة برام الله اليوم.

وقال عضو تنفيذية منظمة التحرير أحمد مجدلاني في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم إنه سيتم خلال الاجتماع بحث جملة من القضايا أبرزها جولة الرئيس محمود عباس الأخيرة والتطورات السياسية الراهنة في ظل إدارة دونالد ترامب وسياسيات إسرائيل العنصرية .

وأضاف مجدلاني أنه سيتم أيضا بحث ملف المصالحة وتقيم لقاءات موسكو وبيروت التي جرت مؤخرا والخطوات التي ينبغي القيام بها في هذا الإطار.

وعلى صعيد اخر قال مجدلاني إن المصادقة على قانون منع رفع الأذان من شأنه نقل الصراع السياسي إلى ديني ما ينذر بخطورة بالغة في توفير البيئة الملائمة لتغذية التطرف في المنطقة.

من ناحية أخرى، نفى مجدلاني علمه بما تناقلته وسائل الإعلام حول رسائل مطمئنة حملها الوفد الفلسطيني الذي كان في واشنطن مؤخرا، من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس .

وفي سياق أخر، قال أحمد مجدلاني إن القضية الفلسطينية هي آخر ما يفكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ببحثه في لقائه مع ترامب الأربعاء مبينا أن المعلومات الأولية تشير إلى أنه سيبحث الملف النووي الايراني والأزمة السورية.

وفي ساق متصل تعقد اللجنة المركزية لحركة فتح اجتماعا لها بعد غد الاربعاء لمناقشة العديد من القضايا والتطورات السياسية وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني.

واضاف زكي في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم ان اللجنة ستناقش كذلك الزيارات التي قام بها الرئيس محمود عباس الى عدد من الدول الافريقية والاسيوية والاوروبية وضرورة وقف اعتداءات جيش الاحتلال ومستوطنيه اضافة لبحث القرار الاممي 2334 وضرورة تطبيقه على الارض.