ادعيس يعلن عن فتح باب التسجيل لموسم الحج في التجمعات السكانية التي لا يوجد بها مسجلون

رام الله/ PNN – اعلن سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الاوقاف والشؤون الدينية عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي 1438هـ – 2017 للتجمعات السكانية التي لا يوجد بها مسجلون سابقون للحج تبدأ من يوم الاحد الموافق 19-2-2017 حتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2-3-2017 .

كما واعلن ادعيس عن فتح باب تاكيد التسجيل للمسجلين في الاعوام 2011-2012 في 15 تجمع موزعين على محافظة القدس والخليل وسلفيت ومنطقة حلحول حفاظا على حقهم في اداء مناسك الحج .

واوضح ادعيس ان عدد التجمعات السكانية المستهدفة تبلغ 320 تجمعا سكانيا موزعين على محافظات الوطن ، وباقي التجمعات السكانية التي لم يجر بها التسجيل فانه سيتم اختيار الاسماء من كل تجمع سكاني حسب التسلسل الرقمي في كل تجمع بما يتناسب والحصة المقررة له تمهيدا للاعلان عن الاسماء حسب الاصول .

وأهاب ادعيس بالمواطنين الذين سيحالفهم الحظ باداء الفريضة استكمال ضبط وثائقهم والتقيد بتعليمات الوزارة الحالية وان التسجيل سيتم في مراكز المحافظات بمقر مديريات الاوقاف التي يوجد بها تسجيل مع استيفاء مبلغ 300 دينار وبعدها سيتم التعامل مع جميع الاسماء بعد الانتهاء من عملية التسجيل تحضيرا لاجراء القرعة الالكترونية في مقر الوزارة .

وشدد ادعيس على ضرورة ان يكون عنوان الذين يرغبون بالتسجيل لاداء الفريضة حسب العنوان المبين في الهوية الشخصية فقط وان يكون التسجيل من خلال اصحاب العلاقة المذكورين في الطلب وسيمنع التعامل مع الاقارب او المندوبين .