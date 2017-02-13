ابو بكر: نقابة الصحفيين عرضت تسعة قوانين على الحكومة لاقرارها وفق جدول زمني معين

رام الله/PNN- قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر إن النقابة ستنظم تحت رعاية رئيس الوزراء وبالشراكة مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ووزارة الاعلام والهيئة المستقلة لحقوق الانسان واتحاد الصحفيين الدولي اضافة الى بعض المنظمات الأهلية مؤتمر “أولويات اصلاح الاعلام” يوم الأربعاء المقبل برام الله.

وأوضح أبو بكر في حديث “لصوت فلسطين” صباح اليوم أن النقابة أعدت مسودة بالتعاون مع الشركاء تتضمن رؤية النقابة للإعلام العصري في فلسطين وضرورة تشريع أنظمة وقوانين للإعلام، مشيرا الى أنه تم عرض تسعة قوانين على الحكومة لاقرارها وفق جدول زمني معين.