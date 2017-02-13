ادعيس: الأحد المقبل موعد التسجيل لموسم الحج في التجمعات التي لا يوجد بها مسجلون

رام الله/PNN- أعلن وزير الأوقاف والشؤون الدينية الشيخ يوسف ادعيس، اليوم الاثنين، عن فتح باب التسجيل لموسم الحج الحالي 1438هـ- 2017 للتجمعات السكانية التي لا يوجد بها مسجلون سابقون للحج.

وأوضح في بيان صحفي صدر عن الوزارة، أن التسجيل من المقرر أن يبدأ يوم الأحد الموافق 19-2-2017، حتي نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2-3-2017، مشيرا إلى أن فتح باب تأكيد التسجيل للمسجلين في الاعوام 2011-2012 في 15 تجمعا، موزعين على محافظة القدس، والخليل، وسلفيت، ومنطقة حلحول، حفاظا على حقهم في أداء مناسك الحج.

وأضاف ادعيس “أن عدد التجمعات السكانية المستهدفة تبلغ 320 تجمعا سكانيا، موزعين على محافظات الوطن، وباقي التجمعات السكانية التي لم يجر بها التسجيل فسيتم اختيار الأسماء من كل تجمع سكاني، حسب التسلسل الرقمي في كل تجمع، بما يتناسب والحصة المقررة له، تمهيدا للإعلان عن الأسماء، حسب الأصول.

كما أهاب بالمواطنين الذين سيحالفهم الحظ بأداء الفريضة استكمال ضبط وثائقهم، والتقيد بتعليمات الوزارة الحالية، والتسجيل سيتم في مراكز المحافظات بمقر مديريات الاوقاف التي يوجد بها تسجيل مع استيفاء مبلغ 300 دينار، وبعدها سيتم التعامل مع جميع الأسماء، بعد الانتهاء من عملية التسجيل، تحضيرا لإجراء القرعة الالكترونية في مقر الوزارة.

وشدد ادعيس على ضرورة أن يكون عنوان الذين يرغبون بالتسجيل لأداء الفريضة حسب العنوان المبين في الهوية الشخصية فقط، و يكون التسجيل من خلال أصحاب العلاقة المذكورين في الطلب، وسيمنع التعامل مع الأقارب، أو المندوبين.