هيئة سوق راس المال تمنح شركة “جديكو ليسينغ” رخصة ممارسة اعمال التاجير التمويلي

رام الله/PNN- وافق مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، على منح شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي، ترخيصاً لممارسة أعمال التأجير التمويلي في فلسطين، وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة لشركة كهرباء محافظة القدس الأردنية، وستعمل الشركة برأسمال قدره ثلاثة ملايين دولار.

وستقوم شركة جديكو ليسينغ للتأجير التمويلي بتقديم خدمات التأجير التمويلي للمؤسسات والشركات لمختلف الأصول، حيث ستكون من أوائل الشركات في فلسطين التي تموّل مشاريع الطاقة المتجددة والكوابل ومعدات الألياف الضوئية، إضافة الى المركبات ووسائل النقل، والآلات والمعدات وخطوط الإنتاج والمعدات المكتبية والطبية، وهي بذلك ستساهم بدعم تنمية الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة للمجتمع الفلسطيني.

وبعد الموافقة على ترخيص الشركة، يصبح عدد شركات التأجير التمويلي المرخصة للعمل في فلسطين 12 شركة.

وقالت سلطة النقد في بيان اليوم الاثنين، أن نشاط التأجير التمويلي في فلسطين يشهد نمواً كبيراً وتزايداً في محفظة التأجير التمويلي، حيث بلغ عدد عقود التأجير التمويلي المسجلة لدى الهيئة 2001 عقد في نهاية العام 2016، بقيمة إجمالي استثمار تزيد عن 97 مليون دولار.

ويعد التأجير التمويلي أداة تمويلية جديدة في السوق الفلسطينية، تزيد من العمق المالي وتساهم مساهمة مهمة في عملية التنمية الاقتصادية المستدامة. ويتميز التأجير التمويلي عن غيره من الأدوات التمويلية بطبيعته وتركيبته، وبالتالي تذليل الصعوبات أمام المؤسسات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الحجم في الوصول إلى مصادر التمويل، والذي يؤدي الى زيادة قدرة هذه المؤسسات على مواكبة التطور التكنولوجي وزيادة إنتاجيتها ورفع جودة المنتوج وبالتالي زيادة قدرتها على المنافسة.

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