بكم بيعت أغلى حبة “شيبس شيتوس” بالعالم ؟

كم يبلغ سعر كيس شيبس شيتوس في بلدك؟ ربما لا يتجاوز الريال أو اثنين في السعودية وعلى غرار ذلك في بلادٍ مختلفة! لكن إن أخبرناك أن حبة شيتوس واحدة تم بيعها على موقع eBay بسعر 100 ألف دولار (370 ألف ريال سعودي)، فهل ستصُدِّق ذلك؟

حبة شيتوس تُباع بسعر 100000$ عبر eBay!

الخبر ليس مزحة، فقد تم بيع حبة شيبس شيتوس واحدة بهذا المبلغ الخيالي عبر مزاد عُقد مؤخرًا على موقع eBay التجاري. ويبدو أن ارتفاع السعر يعود إلى شكل حبة الشيبس القريب من شكل الغوريلا “هارامبي” التي قُتلت خلال حادث مأساوي السنة الماضية في حديقة حيوانات سينسيناتي الأمريكية. ففي تاريخ 28 يناير الماضي، قام مستخدم موقع eBay صاحب كنية “valuestampsinc” بإدراج حبة شيبس شيتوس النكهة الحارة على الموقع، وحدد السعر الأدنى بـ 11.99$. بجانب صور حبة الشيبس، وضع المُستخدم صورة أخرى للغوريلا “هارامبي” الحقيقية ليُظهر الشبه الكبير بين سلعته الغريبة والغوريلا التي تأثر بمقتلها الكثير من الناس!

وذلك على ما يبدو لتبرير سبب ارتفاع سعر هذه الحبة بالذات! ويبدو أن هذا العرض حاز على شهرة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك. ما ساعد على ارتفاع سعر البند المعروض بشكل كبير. حتى تاريخ 7 فبراير وفي الساعة 3:45 صباحًا، عندما انتهى تاريخ العرض النهائي، بلغ سعر حبة شيبس شيتوس الشبيهة بالغوريلا “هارامبي” 99900$! وكان موقع eBay قد أكد أن السعر حقيقي وأن هذا البند صالح ومتاح للشراء، لكنه لم يُعلِّق إن كانت عملية الدفع قد تمت على أكمل وجه.

وكان البائع صاحب الاسم “valuestampsinc” قد قال أن المُشتري سيحصل على الحبة على شكل غوريلا فقط وليس كيس حبات شيتوس كاملًا! يُذكر أن هذا البند ليس الوحيد الغريب من نوعه الذي يُعرض عبر موقع eBay للبيع! فقد رُصدت العديد من العروض الغريبة والمثيرة للجدل عبر هذا الموقع. ويُمكنك الاطلاع على بعضٍ منها عبر زيارة المقال: مزادات علنية غريبة قامت بها ebay !