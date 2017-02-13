الامين العام للامم المتحدة: لا يوجد سبب يمنع تعين فياض مسؤولا اممياً في ليبيا

بيت لحم/PNN- أكد الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاحد، انه لا يرى سببا يمنع تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق الدكتور سلام فياض مبعوثاً للأمم المتحدة الى ليبيا.

وذكر موقع “واللا” العبري أن تصريحات غوتيريش جاءت بعد منع الولايات المتحدة تعيين الدكتور فياض مبعوثا للامم المتحدة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال في تصريحاته بالامس إنه رفض تعيين رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض في منصب للأمم المتحدة، دون تعيين شخصية إسرائيلية بمنصب أممي في المقابل.

وأضاف نتنياهو “آن الأوان لتبادلية في علاقات الأمم المتحدة مع إسرائيل، لا يمكن منح هدايا مجانية للطرف الفلسطيني دائمًا، لقد حان الوقت أن يتم منح مكانة وتعيينات أيضا للطرف الإسرائيلي، وفي حال طرح منصب مناسب سنأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار”.

الجدير بالذكر أن واشنطن، عرقلت ترشيح فياض لمنصب المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، معللة ذلك بأنها لا تعترف بدولة فلسطين وأن هذا التعيين فيه إشارة إلى ذلك.