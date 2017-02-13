تصرفات أصالة غير المتوقعة تشعل مسرح اراب ايدول: فهل كانت مرتبكة؟

استطاعت الفنانة أصالة نصريأن تشعل مسرح اراب ايدول”Arab Idol” فور اعتلائها الخشبة، لتغني أولى أغنياتها في الحلقة وهي “خانة الذكريات”.

لم تتوقف ابداعات أصالة نصري عند حد الغناء فقط، فاشعلت مسرح اراب ايدول بفضل ردود أفعالها التلقائية ومنها إنها في البداية طلبت من الفنان أحمد فهمي مقدم البرنامج أن يأتي على يمينها حتى تستطيع أن ترى الجمهور.

أحمد فهمي رحب بأصالة بشدة وذلك لوجودها في اراب ايدول لأول مرة، لترد عليه قائلة: “بعرف حبيبي” ثم قاطعته لتناديه باسم تدليل وهو “حمودي”، لتقول له إنها ترغب في الترحيب بأحد أصدقائها الذي حضر معها البرنامج ورفض أن يتركها بمفردها، لتوجه تحية للإعلامي نيشان.

أصالة سألت الجمهور بشكل مفاجئ عن رأيهم في إطلالتها، ليصفقوا بشدة معلنين بهذه الطريقة عن إعجابهم بها، إلا إنها سألتهم مرة أخرى ليجيبوا بالإيجاب.

وواصل أحمد فهمي حديثه وترحيبه بأصالة لتقول له بعد أن صمت قليلاً: “خلاص كده”، ليطلب منها أن ينهيا الفقرة بكلمات سوياً وأثناء إلقائه للكلمات، قرأت معه أصالة ما هو مكتوب لتنهي الفقرة بنفسها.