ماذا تقول ربطة عنق دونالد ترمب عن شخصيته؟

واشنطن: محمد علي صالح

كشف ريتشارد تومسون، أستاذ القانون في جامعة ستانفورد (ولاية كاليفورنيا)، ومؤلف كتاب «رموز الملابس: كيف تدل ملابسك عليك؟»، أن الرئيس دونالد ترمب يضع شريطا لاصقا داخل ربطة العنق الطويلة جدا التي اشتهر بها.

وقال تومسون، إنه تأكد من ذلك بعد دراسة صور وفيديوهات لترمب خلال الشهور القليلة الماضية.

وقال، في تقرير في صحيفة «نيويورك تايمز»: «ظلت القدرة على ربطة عنق أنيقة دليلا على النضوج والتهذيب، والانتظام، واحترام التقاليد».

وأضاف: «لكن الرئيس ترمب مثل مراهق في المدرسة الثانوية، يحس بأنه مجبر على ربطة العنق لحضور حفل التخرج، فيربطها بطريقة عشوائية، ويستعمل لاصقة، أو خيطا، أو دبوسا. أو كلها حتى لا تنحل عقدة الربطة بسبب طولها».

وتحدث تومسون عن أنواع للرابطات منها التي تتدلى حتى الوسط، مشيرا إلى أنها تدل على أناقة حقيقية.

أما النوع الثاني وهي الربطة القصيرة فقال إنها تدل على الإهمال، سواء كان متعمدا أو غير متعمد.

النوع الثالث وهي الربطة الطويلة فتدل حسب تومسون على «بذخ عقلي».

ويبدو أن الأمر لا ينتهي عند طول الربطة، فعدد تومسون أنواع عقدات الربطة، مثل ما أطلق عليه عقدة «دبل وندسور» (عملاقة)، وهي تدل على حب النفس. أما عقدة «وندسور» فتدل على حب النظام، وربما المبالغة فيه. الثالثة العقدة الإيطالية فتدل على الأناقة غير الرسمية.

وبسؤاله عن ربطة عنق الرئيس ترمب؟ قال: «إنها طويلة، وبدنية، وتهب مع الريح مثل لوحة إعلانات، وينقصها التنسيق، وتصور المبالغة في كل شيء».

وكانت ربطة العنق انتشرت في أوروبا قبل ذلك بأكثر من مائة عام، عندما زحف عليها قساوسة من «كرواتيا» يدعون للمسيحية الكاثوليكية. وكانوا يرتدون ما يشبه ربطة العنق الحالية. سماها الفرنسيون «كروات»، وهي أصل «كرافتة».

عن ربطة عنق ترمب، قال طومسون: «تقول لنا شيئا عن طبائعه الاجتماعية والسياسية. مع صوته الجهوري، وحركات يديه، وطول قامته، وضخامة جسده. فيظهر مثل عملاق وسط أقزام. تماما كما يريد». لكن «يهتف له كثير من مؤيديه، رغم افتقاره إلى الصقل. يعتبرونه تغييرا منعشا بعد أن سئموا من السياسيين المحترفين الذين صار بعضهم مثل أرستقراطيين».