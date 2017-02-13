الشرطة تقبض على شخصين متهمين بحيازة وتجارة المخدرات في رام الله

رام الله/PNN- ألقت الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على شخصين متهمين بحيازة وتجارة المخدرات، وضبطت بحوزتهما مواد وعقاقير مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي في رام الله.

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة وصل PNN نسخة عنه: أن شرطة مكافحة المخدرات بشرطة محافظة رام الله والبيرة، تلقت معلومات من مصادر صديقة تفيد وجود شخص داخل مركبة في بيتونيا يشتبه قيامه بالمتجارة بالمواد المخدرة، على توجهت قوة من الشرطة الى المكان وتمكنت من القاء القبض على الشخص المشتبه به وبتفتيش المركبة ومن ثم تفتيش منزله وفقا لمذكرة صادرة من النيتبة العامة، وضبطت الشرطة بحوزته كمية من القطع مختلفة الاحجام بنية اللون يشتبه ان تكون مادة الحشيش المخدرة بلغ وزنها 307.4 غرام وضبطت عقاقير مخدرة من نوع تراماديكس يحظر شرائها إلا بوصفة طبية.

وأضاف بأن الشرطة تمكنت ايضا من القاء القبض على شخص آخر داخل مركبة في بيتونيا يشتبه قيامه بالمتجارة بالمواد المخدرة أيضاً، وبتفتيشه والمركبة من قبل شرطة مكافحة المخدرات تساندها الشرطة القضائية، ومن ثم تفتيش منزله وفقا لمذكرة صادرة من النيتبة العامة ضبطت الشرطة بحوزته كمية قليلة من القطع مختلفة الاحجام بنية اللون يشتبه ان تكون مادة الحشيش المخدرة وضبطت 12 حبة من العقاقير المخدرة من نوع تراماديكس يحظر شرائها إلا بوصفة طبية وضبطت كمية قليلة من تبغ مخلوط بمادة الحشيش وأدوات تستخدم للتعاطي.

وأكد البيان بأن الشرطة أحالت المشتبه بهما والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهما.