هيئة الاسرى تقدم التماساً للمحكمة العليا لاستلام جثمان الشهيد

رام الله/PNN- كشفت هيئة شؤون الاسرى والمحررين ان الاسير الجريح الشهيد محمد الجلاد 24 سنة، سكان طولكرم قد سقط شهيدا في مستشفى بيلنسون الاسرائيلي متأثرا بجروحه يوم الاربعاء 8/2/2017 وليس يوم الجمعة 10/2/2017 كما ابغت بذلك ادارة المستشفى، مما يدفع الى الاستغراب والشك بسبب اخفاء خبر استشهاد الجلاد لمدة يومين.

وقالت الهيئة انها رفعت شكوى الى النيابة الاسرائيلية ضد المستشفى واطبائه بسبب التاخير المتعمد في إخبار ذوي الشهيد او الجهات الفلسطينية الرسمية بوفاة الجلاد.

وأوضحت الهيئة ان تأخير الاعلان عن استشهاد الجلاد هو مخالفة قانونية وطبية ويثير الكثير من التساؤلات حول ظروف استشهاد الجلاد الذي اعلن اوليا انه سقط شهيدا بسبب اصابته بالتلوث.

وفي نفس السياق قدمت هيئة الاسرى التماسا عاجلا الى المحكمة العليا الاسرائيلية عبر محامهيها محمد محمود للمطالبة باستلام جثمان الشهيد الجلاد على ضوء المماطلة في تسليمه والخشية باحتجازه.

ويذكر ان الشهيد محمد الجلاد اصيب بالرصاص في البطن والصدر يوم 9/11/2016 قرب حاجز حوارة على يد جنود الاحتلال خلال ذهابه للعلاج حيث يعاني من مرض السرطان في الغدد اللمفاوية، وتم اعتقاله وبقي قيد العلاج في مستشفى بيلنسون الاسرائيلي حتى سقط شهيدا.

ولم توجه اية لائحة اتهام بحق الشهيد ولم يحقق معه طوال فترة اعتقاله، ورفضت النيابة العسكرية طلبات المحامين الافراج عنه.