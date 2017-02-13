“جمعية المستهلك” تعتبر تخفيض اسعار الخبز انصافا للاطراف كافة

رام الله/PNN- أكد مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الاثنين، على اهمية القرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بخفض اسعار كيلو الخبز الى ثلاثة شواكل ونصف بدلا من اربعة شواكل في ضوء الانخفاض باسعار القمح والدقيق عالميا والذي يشكل أكثر من 60% من كلفة انتاج الخبز في المخابز.

وأكد البيان الصحافي الصادر عن الجمعية: “ان حساب التكلفة لانتاج الخبز تم اجراءه من قبل وزارة الاقتصاد الوطني وجرى نقاشه مع اصحاب المخابز ضمن سلسلة اجتماعات بخضور مطاحن القمح في فلسطين ومستوردي الدقيق من العالم، واتيح المجال امام المخابز لتقديم مرافعتهم كاملة وتم عقد احتماعات مصغرة مع المخابز وتمت مراجعة تفصيلية لبنود الدراسة للكلفة، وبالتالي اصدرت الوزارة السعر الجديد شريطة البيع بالكيلو وليس بالعدد”.

وأضافت الجمعية: “ندعو المواطنين في محافظة رام الله والبيرة الى الاصرار على الشراء بالكيلو والتوزين حتى لا يظل المواطن معتمدا لثقافة البيع بالعدد خصوصا ان كافة مخابز المحافظة لديهم موازين، وهذا ينسحب على محلات السوبرماركت الذين يبيعون الخبز حيث من حق المستهلك أن يزن”.

وشددت الجمعية: “ان اجتماعات سابقة جرت لبحث تخفيض سعر الخبز الا أن متغيرات وقعت دفعت باتجاه عدم الخفض وهذا يدلل ان وزارة الاقتصاد الوطني وائتلاف جمعيات حماية المستهلك يعمل ضمن مرجعيات دراسية وتقديرية ولا يعملوا بشكل مزاجي على قاعدة مراعاة مصالح كافة الاطراف، وأن كان هناك نقابة للمخابز واتحاد للمطاحن فأن المستهلك لا يعقل أن يظل وحيدا في دون حماية”.

ودعت الجمعية وزارة الاقتصاد الوطني بعمل دراسة متكاملة حول كلفة تربية الدواجن للوصول لسعر عادل ينصف المزارع والمستهلك ويمنع ممارسة رفع السعر من قبل التاجر الوسيط ما بين المزرعة ومنافذ بيع الدواجن للمستهلك. وضرورة ضبط سعر اسطوانة الغاز للطهي حيث تصل للمستهلك زيادة 11 شيكل عن سعر دكان الموزع، الامر الذي دفع المستهلك للتوجه الى محطات التعبئة للتوفير على نفسه، ويجب ان يضبط السعر حسب السعر المعلن من هيئة البترول الفلسطينية.

وفي سياق متصل التقى وكيل وزارة الصحة الدكتور اسعد رملاوي وفد جمعية حماية المستهلك في المحافظة، وتباحثا في سبل انفاذ القانون بحق التجار الذين يبيعون لسجائر بالمفرق لطلبة المدارس الذين هم اقل من 18 عاما، وضرورة ابلاغ المستهلك عن هذه المحلات كونه صاحب المصلحة الاساسية في ضبط هذه المسألة حرصا على الاجيال الصاعدة خصوصا ان اثار التدخين تظهر مستقبلا وتؤثر على الصحة العامة.

وأكد الوكيل ان الوزارة تتشدد في موضوع مواصفة تدعيم الدقيق في السوق الفلسطيني وهذا موضوع اهتمام مشترك مع جمعية حماية المستهلك.

وأكد رملاوي أن الوزارة مددت صلاحية اللبن واللبنة للمنتجات الفلسطينية لمن اجتاز الاختبارات اللازمة لتمديد الصلاحية.

وأكد صلاح هنية رئيس الحمعية اهتمام وحرص الجمعية بتدعيم الدقيق وضرورة التشدد في تطبيق المواصفة على الدقيق الفلسطيني وعلى المستورد وفحص جودة القمح ايضا لتكون الحلقة مكتملة ويصل للمستهلك دقيق مطابق للمواصفة.

واضاف هنية اننا نسعى منذ فترة بالتعاون مع اولياء الامور من أجل ضبط منع تقديم السجئر والاراجيل لمن هم دون الثامنة عشرة ونعتز بجهد وزارة الصحة التي عممت الاعلانات التحذيرية واستندت لمادة قانونية تلزم بذلك تحت طاءلة المسؤولية القانونية، ونطلب من المواطن الابلاغ عن المخالفين لضبط الامر بالكامل.

وطالب معتصم الاشهب امين صندوق الجمعية اتحاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية الى توعية التجار من خلال الغرف في المحافظة لعدم بيع السجائر بالمفرق للاطفال الاقل من 18 عاما.