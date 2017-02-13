مصادر بغزة تنشر اسماء اعضاء المكتب السياسي الجديد لحماس الذين يمثلون قطاع غزة بقيادة الحركة

غزة /PNN/نشرت مواقع اعلامية وصحفيون عاملون في قطاع غزة ما قالوا انه المكتب السياسي لقيادة حركة حماس في قطاع غزة الذي تم انتخابه خلال انتخابات الحركة الجارية في الداخل ممثلا بالضفة الغربية وقطاع غزة والخارج في عدة دول يوجد لحركة تمثيل وحضور قوي وعلى راسها تركيا وقطر في اطار الانتخابات الجارية لاختيار رئيس للمكتب السياسي للحركة واعضاء جدد لهذا المكتب الذي يعتبر مجلس شورى حماس.

وقالت المصادر ان الحركة اجرت الانتخابات في الخارج وفي قطاع غزة ويجري اجراءها بشكل سري في الضفة الغربية من اجل اختيار ممثلين وقادة للحركة في الضفة ليتسنى بعد ذلك انتخاب مكتب سياسي ورئيس جديد لهذا المكتب خلفا لخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس الذي اعلن انه لن يرشح نفسه.

واوضحت المصادر ان رئيس و أعضاء المكتب_السياسي لحماس بغزة هم يحيي اسنوار رئيسا و خليل الحية نائب الرئيس وعضوية كل من أبو فكري السراج و صلاح البردويل و مروان عيسى و روحي مشتهى و سهيل الهندي و فتحي حماد و ياسرحرب و محمود الزهار و أبوعبيدة الجماصيو إسماعيل برهوم و جواد أبوشمالة و أحمد الكرد و أبوعلاء أبوالسبح.

وكانت مصادر اعلامية عبرية قد قالت ان الجناح العسكري قد سيطر على الانتخابات الداخلية لحركة حماس في قطاع غزة .