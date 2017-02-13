كازاخستان: السفير ابو زيد يلقي محاضرة حول الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقواعد القانون الدولي

رام الله/ PNN- القى سفير دولة فلسطين لدى كازاخستان منتصر أبو زيد محاضرة صباح هذا اليوم الإثنين أمام مدرسي ومدرسات وطلاب وطالبات القانون الدولي، وذلك في جامعة القانون والدراسات الإنسانية في العاصمة “أستانا” في جامعة “KAZGUU UNIVERSITY ” .

وتطرق ابو زيد الى الإنتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقواعد القانون الدولي وتجاهلها لتطبيق قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالصراع العربي – الإسرائيلي وآخرها قرار مجلس الأمن رقم (2334)” بتاريخ “23-12-2016″، حيث أكد السفير أبو زيد بمحاضرته عن مسؤولية المجتمع الدولي الكاملة على إرغام إسرائيل بتطبيق كافة القرارات ، واتخاذ عقوبات إقتصادية عليها وفصلها من عضوية الأمم المتحدة لعدم إلتزامها بميثاق الأمم المتحدة وانتهاكها الفاضح لحقوق الإنسان الفلسطيني وممارساتها اليومية لإرهاب الدولة ضد أبناء الشعب الفلسطيني .

كما ثمن المواقف المبدئية الثابته لكازاخستان تجاه القضية الفلسطينية وخيار حل الدولتين، ودورها الإيجابي من خلال عضويتها لمجلس الأمن الدولي عن العامين المقبلين ” 2017-2018″، مستعرضاً غالبية قرارات الأمم المتحدة التي لم تلتزم بها اسرائيل منذ عام “1948” حتى الآن ابتداء من قرار (181) و(194) و (242) و (338) وقرار (2334) وتنكرها لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي اعتبار جدار الفصل العنصري غير شرعي، وبالمحصلة بين مواقف اسرائيل الدائمة بأنها “دولة خارجة عن القانون ، ولا تؤمن الا بقانون الغابة ، ولا تعترف بالقانون الدولي نهائيا” ، كما أكد في نهاية محاضرته بأن دولة فلسطين بالمقابل تحترم قواعد القانون الدولي وملتزمة بميثاق الأمم المتحدة.

وفي نهاية المحاضرة قدمت ادارة الجامعه هدية رمزية “كتاب” من تأليف عميد الجامعة لسفير دولة فلسطين، وتم الإتفاق على تنظيم يوم ثقافي فلسطيني في الجامعة . وتم عرض فيلم عن فلسطين وتراثها وحضارتها.