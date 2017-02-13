ادعيس: قانون اسكات الاذان في مدينة القدس صرخة وقرع لأجراس الخطر

رام الله/PNN- اعتبر سماحة الشيخ يوسف ادعيس وزير الأوقاف والشؤون الدينية قرار الحكومة الاسرائيلية المصادقة على ما يسمى بقانون اسكات الاذان في مدينة القدس صرخة وقرع لأجراس الخطر لكى يستيقظ جميع العرب والمسلمين من سباتهم لحماية المسجد الاقصى .

وقال ادعيس ” إننا نمر بمرحلة من أشرس المراحل على مقدساتنا وخاصة المسجد الاقصى ونطالب العالم وكل الجهات المعنية بالتدخل العاجل لوقف هذه الإعتداءات والوقوف وقفة جادة لوقف كل أشكال الإنتهاكات بحق ارضنا ومقدساتنا” .

وبين ادعيس أن الاماكن ألاسلامية هي خاصة للمسلمين، وأن القيادة والحكومة الفلسطينية ستتصدى لهذه الهجمة الشرسة غير الشرعية وغير القانونية .

وناشد ادعيس الدول العربية وألاسلامية الى اتخاذ موقف عملي لحماية مدينة القدس قبل أن تستولي عليها العنصرية الإسرائيلية باعتبارها القلب النابض من الوطن وجزء من العقيدة وأن واجب الدفاع عن القدس هو مسئولية كل المسلمين وليس على الفلسطينين وحدهم .

وجدد ادعيس الدعوة للشعوب العربية والإسلامية إلى شد الرحال للمسجد الأقصى ومدينة القدس لدعمها وحمايتها مما تتعرض له ، كما دعا ادعيس الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم إلى تكثيف تواجدهم في المسجد الأقصى وذلك لإفشال كافة المخططات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة عليه.