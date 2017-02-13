ضبط شاحنة إسرائيلية مهربة بزيوت معدنية تالفة غير صالحة للاستخدام في بيت لحم

بيت لحم/PNN/تمكنت سلطة جودة البيئة بالتعاون مع جهاز الامن الوقائي في بيت لحم، من ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بزيوت معدنية تالفة ” هيدروكربونية ” غير صالحة للاستخدام، مهربة الى أراضي مدينة بيت لحم.

وكان جهاز الامن الوقائي في بيت لحم ضبط الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية بحوزتها 2500 لتر من الزيوت المعدنية التالفة، حيث تم استجواب السائق وتحويله الى النيابة العامة والتحرز على الشاحنة بالتعاون مع سلطة جودة البيئة ولجنة السلامة العامة في المحافظة وذلك وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

وبدورها أبلغت سلطة جودة البيئة جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني للبدء في عملية ارجاع الشاحنة بما فيها الى الطرف الإسرائيلي، وذلك ضمن الاصول القانونية المتبعة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتي تحظر على الدول نقل النفايات الى دولة اخرى مثلما تفعل ” اسرائيل ” الطرف فيها بنقل نفاياتها الى اراضي دولة فلسطين.

ويذكر بأن اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، تهدف إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة المرتبطة بإنتاج النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارة شؤونها، ويشكل انضمام فلسطين للاتفاقية اداه قانونية لمنع تهريب النفايات والمواد الخطرة من “إسرائيل” إلى فلسطين.