غدا موعد الإفراج عن الاسير سامي جنازره

رام الله/PNN- قال نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أن يوم غد موعد الإفراج عن الأسير سامي جنازرة (43 عاماً)، من مخيم الفوار في محافظة الخليل.

وأوضح النادي في بيانه، أن الأسير جنازره اُعتقل في تاريخ 15 نوفمبر 2015، وقد خاض إضراباً عن الطعام ضد اعتقاله الإداري استمر لمدة (71) يوماً، إلى أن قدمت سلطات الاحتلال بحقه لائحة الاتهام، تتضمن بنوداً تتعلق بالتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، وحُكم عليه بالسجن الفعلي لمدة سنة وأربعة شهور بالإضافة غرامة مالية بقيمة (3000) شيقل.

من الجدير ذكره، أن مجموع سنوات اعتقال الأسير جنازره وصلت إلى أكثر من عشر سنوات بين أحكام واعتقال وإداري، علماً أنه أب وله ثلاثة أبناء.