الخارجية: تتهم اسرائيل بالتصعيد الديني من خلال مشروع قانون “إسكات الآذان”

رام الله/PNN- أدانت وزارة الخارجية بأشد العبارات مصادقة اللجنة الوزارية الاسرائيلية للتشريع على مشروع قانون (إسكات الآذان)، الذي يفرض قيوداً على استخدام مكبرات الصوت في رفع الآذان في ساعات الليل والفجر، في محاولة لمنع الديانات الأخرى من حرية العبادة، خاصة وأن الدعوة للصلاة عبر الاذان هي إحدى شعائر الدين الاسلامي، وهذا الإجراء ليس من حق أحد على وجه الأرض، الأمر الذي يعكس أننا مقدمون على مواجهة دينية بسبب إصرار الحكومة الاسرائيلية على إدخال المنطقة في تلك المواجهة، عبر محاولاتها الدائمة لتحويل طابع الصراع من سياسي الى ديني، رغم التحذيرات العديدة التي تصلها، وهو ما شهدناه في كيفية التعاطي الاسرائيلي مع قرارات “اليونسكو” الأخيرة، خصوصا المتعلقة بالمواقع التراثية، وكيف عملت الحكومة الاسرائيلية على تحويلها الى مواجهة دينية، في محاولة لاستعطاف الرأي العام من الباب الديني، بعد أن تكشفت حقيقتها الاستعمارية على المستوى السياسي بعد الادانات الدولية لإجراءاتها الاستيطانية، وصولا الى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334. من الواضح أن هذه السياسة ستستمر لفترة طويلة، مما يتطلب منا وضع خطة وطنية بأبعاد عربية وإسلامية وحتى دولية لمواجهتها، مدركين التبعات الكارثية والمؤلمة لهذا التصعيد الاسرائيلي الديني.

وتندرج الإعتداءات اليومية على المسجد الأقصى وتدنيسه من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية وقيامهم بالصلوات واداء الطقوس المختلفة من زواج وصلوات وغيرها، والتقسيم الزماني الذي فرضته سلطات الإحتلال على دخول المسجد الأقصى والنية في فرض التقسيم المكاني، إنما هو تأكيد لمثل هذا التوجه الرسمي الإسرائيلي في فرض المواجهة الدينية على واجهة الصراع السياسي القائم.

إن هذا القانون الذي لم يتم اقراره من قبل “الكنيست” بعد، يعطي المجتمع الدولي فرصة جدية للتدخل من أجل الغائه قبل فوات الأوان، خاصة وأن اسرائيل وحدها تتحمل مسؤوليات وتبعات أية ردود فعل على هذا القانون، سواء أكانت فلسطينية، عربية أو اسلامية.