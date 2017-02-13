وزير الاتصالات يبحث سبل التعاون مع رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين

رام الله/PNN- بحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أ.د علام موسى، اليوم الاثنين، في مقر الوزارة مع اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين سبل التعاون المشترك والمشاريع المقدمة للحكومة في سبيل خدمة المتقاعدين العسكريين.

وحضر اللقاء بالإضافة الى الوزير كل من وكيل الوزارة م. سليمان زهيري ومدير عام الشؤون الادارية والمالية حسن أبو العيلة اضافة الى المستشار القانوي رياض حمارشة والقائم بأعمال مدير عام الحاسوب الحكومي فادي مرجانة.

وأكد د. موسى على أهمية انجاز المشاريع التي تخدم هذه الفئة والتي كرست عطاء لا حدود له خلال آدائها واجباتها تجاه الوطن وأمن المواطن مشيرا الى أن ما وصلت اليه فلسطين من منجزات وطنية وتنظيمية جاء بفعل عطائهم وتضحياتهم اللامتناهية.

واتفق الجانبان على مواصلة التعاون وعقد المزيد من اللقاءات في سبيل تنفيذ المشاريع والرؤيا المشتركة من قبل الهيئة والتي قدمت لمجلس الوزراء وكلف معالي وزير الاتصالات بمتابعتها.