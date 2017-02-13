تربية قلقيلية تعقد اجتماعا تربويا لمديري ومديرات المدارس

قلقيلية/PNN- عقدت مديرية التربية والتعليم في محافظة قلقيلية اجتماعا تربويا لمديري ومديرات المدارس في المحافظة لنقاش جملة قضايا تربوية، وذلك بحضور ومشاركة نائلة فحماوي عودة مديرة التربية والتعليم، وخضر عودة النائب الفني، ورؤساء الاقسام الادارية والفنية، ومديري ومديرات المدارس في محافظة قلقيلية.

نائلة فحماوي رحب بالحضور، واستعرضت مع مديري ومديرات المدارس نظام امتحان الثانوية العامة “الانجاز” بحلته الجديدة، والتعليمات الخاصة به، ودعت فحماوي مديري ومديريات المدارس الى نشر تفاصيل نظام الثانوية العامة الجديد والترويج له من خلال عقد اجتماعات مع اولياء الامور والطلبة لشرح النظام وتعليمات تطبيقه، كما تم نقاش خطة الوزارة التطويرية لدمج التعليم التقني والمهني بالتعليم العام، اضافة الى نقاش استراتيجية الطفولة المبكرة، والتي تقوم على بتطبيقها وزارة التربية والتعليم العالي بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، كما تم نقاش ضرورة العمل على توفير بيئة مدرسية جاذبة ومحفزة للطلبة، تراعي ايضا تحفيز ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف منع التسرب، وتحفيز الطلبة نحو الانجذاب للمدرسة، اضافة الى التأكيد على منع العقاب الجماعي.

كما ناقشت فحماوي اهمية الانشطة التربوية مثل برنامج النشاط الحر، والمسابقات المختلفة التي تعزز تكامل نماء الطالب نفسيا وجسديا، داعية مديري ومديرات المدارس الى تحفيز مشاركة الطلبة في الانشطة المختلفة ضمن السياق التربوي، كما تم نقاش تطبيق مفهوم الرقمنة وتوظيف التكنولوجيا في التعليم، واعتماد نظام التراسل الالكتروني والارشفة الالكترونية، والاستفادة من البوابة الالكترونية، واختتمت فحماوي نقاشها باستعراض اسس التقويم التربوي للصفوف من الاول وحتى الرابع الاساسي، ومن الصفوف من الخامس وحتى التاسع الاساسي، وملف الانجاز.

اما خضر عودة فقد استعرض مع مديري ومديرات المدارس موضوع الاولمبياد المدرسي، والتعليمات الخاصة به، اضافة الى نقاش دور الارشاد التربوي في المدرسة، ودور المرشد في تعزيز البيئة المدرسية الجاذبة للطلبة، ومتابعة الطلبة نفسيا واجتماعيا، كما تطرق عودة الى قضايا مالية وادارية هامة تتعلق بعمل مدير المدرسي، اضافة الى نقاش مشاركة المعلين في الدورات المختلفة، وكذلك موضوع مشاركة المعلمين في الاشراف على انتخابات الهيئات المحلية القادمة.

من جانبها استعرضت المشرفة التربوية اشجان جبر منسقة جائزة الانجاز والتميّز، تعليمات الجائزة، واليات المشاركة فيها من خلال تقديم الطلبات عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجائزة، ودعت مديري ومديريات المدارس الى تعميم الجائزة وفكرتها واليات التقدم لها على جميع المعلمين والطلبة، كما شرح المهندس ياسر عبد الله من قسم التقنيات نظام المدرسة الالكترونية e-school، وبيئة العمل الخاصة بها، والقضايا الفنية ذات الصلة.

كما تم خلال الاجتماع فتح باب النقاش مع مديري ومديريات المدارس والاجابة على اسئلتهم واستفساراتهم.