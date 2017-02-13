ديني: لن أنتقم من باريس سان جيرمان

وقال ديني: “سيكون أمرا غريبا أن أواجه زملائي القدامى بالفريق، ولكن ليس لدي أي شعور في الانتقام نحو باريس سان جيرمان، ولماذا سأرغب في ذلك؟ لقد توجت بألقاب في باريس والآن أشعر بأنني في أكبر أندية العالم. ليس لدي أي شيء لأظهره”.

واعتبر الدولي الفرنسي (23 عاما) أن وصوله إلى برشلونة ساعده كثيرا، خاصة في الناحية الدفاعية، لأنه، بما أن فريقه الجديد يلعب بأسلوب هجومي، فإن الدفاع ينبغي أن يكون قويا للغاية في المواجهات واحد ضد واحد.

كما أشار إلى أن الجانب الهجومي لديه تحسن أيضا: “المدافعون كلهم ينبغي عليهم تمرير الكرة على الارض، نرغب دائما في تسليم الكرة للقدم، هذه أمور مختلفة كثيرا عن أندية أخرى، حيث تبحث هناك أولا عن التمركز بشكل جيد وبعدها نحو الأمام”.

وبحسب ديني، فإن البي إس جي تطور مع أوناي إيمري كمدرب، لأنه “لا يزال فريق يحب الاستحواذ ولكنهم تكتيكيًا أصبحوا أكثر تنظيمًا وأكثر التحامًا عما قبل”.

وامتدح الفرنسي، الذي راهن على تتويج فريقه بدوري الأبطال، الأجواء داخل جدران البلاوجرانا و”العلاقة الرائعة التي تجمعه مع منافسه على نفس المركز، جوردي ألبا، مشيرًا إلى أنه شخص رائع وواحد من بين أكثر المقربين له”.