فتح تطالب حماس برفع يدها عن جامعة الاقصى ووقف الاستدعاءات فورا

رام الله/PNN- طالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح والمتحدث باسمها أسامة القواسمي حماس برفع يدها عن جامعة الأقصى في غزة وعدم التدخل في شؤون الجامعة الداخلية، والوقف الفوري عن استدعاء العاملين فيها من أساتذة ونقابيين ومسؤولين.

وقال القواسمي في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، إن حماس بهذا التصرف تصر على تدمير الحياة الأكاديمية في جامعة الأقصى، وتعكس عقليتها القمعية الديكتاتورية في تدخلاتها في كافة شؤون الحياة في القطاع، وهي تسعى لفرض هيمنتها وسيطرتها على جامعات الوطن، بأساليب بوليسية بعيدة كل البعد عن ثقافة شعبنا وحضارته وتقديره للعلم والعلماء.

وندد باستدعاء حماس لأعضاء لجنة العاملين في الجامعة، الدكتور رياض أبو زناد رئيس جمعية اساتذة الجامعات في فلسطين، ود. محمد العمور منسق اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية، ود. بسام أبو حشيش مسؤول التجمع الوطنية الديمقراطي، ود. يوسف عمر مسؤول حركة الجهاد الإسلامي، وأ. أدهم أبو حطب عضو المكتب الحركي المركزي لفتح في الجامعة.