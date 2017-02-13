ضبط شاحنة اسرائيلية محملة بزيوت معدنية غير صالحة للاستخدام في بيت لحم

وضبط جهاز الأمن الوقائي في بيت لحم الشاحنة التي تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية ومحملة بـ 2500 لتر من الزيوت المعدنية التالفة، حيث تم استجواب السائق وتحويله الى النيابة العامة والتحرز على الشاحنة، بالتعاون مع سلطة جودة البيئة، ولجنة السلامة العامة في المحافظة، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.

بدورها، أبلغت سلطة جودة البيئة، جهاز الارتباط العسكري الفلسطيني للبدء في عملية إرجاع الشاحنة بما فيها الى الجانب الإسرائيلي، وذلك ضمن الأصول القانونية المتبعة في اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، والتي تحظر على الدول نقل النفايات الى دول أخرى مثلما تفعل إسرائيل بنقل نفاياتها الى أراضي دولة فلسطين.

وتهدف اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة عبر الحدود والتخلص منها، إلى حماية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة المرتبطة بإنتاج النفايات الخطرة ونقلها عبر الحدود وإدارة شؤونها، ويشكل انضمام فلسطين للاتفاقية أداة قانونية لمنع تهريب النفايات والمواد الخطرة من إسرائيل إلى فلسطين.