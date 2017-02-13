مدير التربية والتعليم في الخليل ومدير الارتباط العسكري يتفقدان مدارس في البلدة القديمة

الخليل/PNN- تفقد مدير التربية والتعليم في الخليل الأستاذ عاطف الجمل ومدير الارتباط العسكري محمد ياسين كل من مدرسة قرطبة الأساسية المختلطة و المدرسة الإبراهيمية والواقعتين في قلب البلدة القديمة في الخليل وعلى خط التماس مع البؤر الاستيطانية في المنطقة.

ومن ناحيته، أشاد مدير التربية والتعليم في الخليل الأستاذ عاطف الجمل بدور الهيئتين الإدارية والتدريسية في المحافظة على سير الدوام الرسمي ومحاولاتهم الدائمة في تخطي العقبات والمضايقات التي تضعها قوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من أجل عرقلة العلمية التعليمية والتربوية ومنع الطلبة من حقهم في التعليم ومحاولة حرمانهم من الوصول الآمن إلى مدارسهم.

وأعرب الجمل عن اهتمامه بالمدارس في هذه المنطقة واستعداده التام لتقديم كافة الاحتياجات اللوجستية والمادية من خلال التنسيق مع المؤسسات ذات العلاقة من أجل تعزيز صمود أهالي المنطقة ودعم العملية التعليمية والتربوية ، وأردف الجمل قائلاً:”مدارس البلدة القديمة لها أولية خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها”، متوجها بالشكر الجزيل لمديرة مدرسة قرطبة نورا نصار، ومدير المدرسة الإبراهيمية حسن إعمر والمعليمن والمعلمات في المدرستين على صمودهم وإصرارهم في تحقيق الرؤية والرسالة التربوية.

وأكد العقيد محمد ياسين أن هذه المدارس هي خط الدفاع الأول عن منطقة تل الرميدة والبلدة القديمة خلال إحياءها بانتظام العملية التعليمية والتربوية وتنفيذ الأنشطة والفعاليات التربوية التي تخرج الطلبة من ضيق الحصار والاحتلال الى ممارسة الحياة بشكلها الطبيعي ، معرباً عن استعداده في تقديم كافة التسهيلات في دعم التربية والتعليم ومدراء مدارس المنطقة والحفاظ على أمن الطلبة أثناء وصولهم للمدرسة وعودتهم إلى بيوتهم.

واستمع الجمل وياسين للهيئتين الإدارية التدريسية خلال زيارتهما التفقدية إلى انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه وناقشا كافة السبل الرامية إلى تعزيز سير العملية التعليمية والتربوية في المدارس وتوفير كافة أشكال الدعم اللازم خلال التنسيق مع وزارة التربية والتعليم العالي ومؤسسات المجتمع المحلي.