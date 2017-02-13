دار الافتاء تصدر العدد 132 من مجلة الاسراء

القدس/PNN- صدر عن دار الإفتاء الفلسطينية العدد (132) من مجلتها الدورية (الإسراء)، وكانت افتتاحيته لسماحة الشيخ محمد حسين – المشرف العام للمجلة – تحت عنوان (في رحاب المجتمع المسلم الفاضل) بيّن فيها صفات المجتمع المسلم الفاضل، الذي يعبد الله، ويعتصم أبناؤه بحبل الله المتين، وهو مجتمع متحاب متآلف، أما كلمة العدد فكتبها فضيلة الشيخ إبراهيم خليل عوض الله – رئيس هيئة التحرير – بعنوان (فقراء إلى الله)، ومن موضوعات العدد: (حائط البراق: بين العقيدة … والسياسة) أ. عزير العصا، و(تحديات التعليم في القدس) د. حنا عيسى، و(النذور صيغها وصورها) للشيخ عمار بدوي، و(إزالة الشعر بين الإباحة والحظر) للشيخ أحمد شوباش، و(دعاء يتجلى فيه الصدق) أ. كمال بوطنة، و(الصبر) ليوسف عدوي، و( الحذر من الأفاكين) لكايد جلايطة، وقصيدة (الثلج) د. جمال سلسع، وغيرها من المقالات.

واحتوى العدد أيضاً على زاوية الفتاوى، ونبذة من نشاطات مكتب المفتي العام ومراكز دار الإفتاء الفلسطينية وأخبارها، من إعداد مصطفى أعرج/ مدير عام مكتب المفتي العام، والمسابقة الدورية، وإجابة مسابقة العدد 130 وأسماء الفائزين فيها، ومن الجدير ذكره أن المجلة تصدر دورياً بواقع ستة أعداد سنويّاً وتوزع مجاناً من خلال مراكز دار الإفتاء المنتشرة في محافظات الوطن.