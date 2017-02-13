السفير شامية يلتقي وفداً كوريا رفيعاً في مقر وزارة الخارجية

رام الله/PNN – التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون اسيا وافريقيا واستراليا السفير د. مازن شامية اليوم الاثنين 13/2/20107 في مقر وزارة الخارجية الفلسطينية سفير جمهورية كوريا لدى فلسطين السيد يونغ سام تشوي ، ومدير ادارة اسيا من وزارة الخارجية الكورية (كويكا) السيد سانغهون جيونغ، وبحضور وفد من الطرفين.

خلال اللقاء، شكر السفير شامية الجانب الكوري على المساعدات الرسمية المقدمة من جانبهم سواء عبر الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا(، ذراع التعاون الدولي لوزارة الخارجية الكورية، أو عبر وكالات الأمم المتحدة المتخصصة كالأونروا ، وثمن السفير شامية التطور الملحوظ في العلاقات الثنائية بين البلدين، والذي تكلل بزيارة سيادة الرئيس محمود عباس الى جمهورية كوريا خلال شهر فبراير 2016، سبقها تبادل زيارات لوزراء خارجية البلدين، وعقد جلستين للمشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين، وشدد السفير شامية على اهمية المتابعة في تعزيز وتطوير علاقتنا الثنائية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما فيها اهمية استكمال المشاورات السياسية بين البلدين.

من جانب اخر ، وضع السفير شامية الجانب الكوري في صورة اخر التطورات على الساحة الفلسطينية، من حيث قرار الكنيسيت الاسرائيلي مؤخراً بالمصادقة على ما يعرف بقانون “التسوية” والذي يهدف إلى شرعنة المستوطنات العشوائية المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في الضفة الغربية والذي يقوض اي حل سلمي قائم على اساس حل الدولتين، والذي يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن 2334 والذي يطالب اسرائيل بوقف كافة انشطتها الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث شكر السفير شامية في هذا الصدد موقف حكومة جمهورية كوريا من حيث ادانتها لهذا القرار بشكل رسمي، وشدد على ضرورة مساءلة الاحتلال ومحاسبته، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنفاذ قرارات مجلس الأمن وإلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. هذا ووضع السفير شامية الوفد الضيف في صورة الانتهاكات الاسرائيلية المتكررة بحقوق الشعب الفلسطيني والمقدسات الاسلامية والمسيحية، والحصار الجائر على قطاع غزة منذ سنوات.

بما يتعلق بالأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، أكد السفير شامية على ضرورة الحفاظ على حالة الهدوء ووقف جميع الأعمال الاستفزازية بما فيها التجارب الصاروخية في شبه الجزيرة الكورية، والتي تزيد من حدة التوتر ولا تخدم حالة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، وضرورة دعم احياء الحوار السياسيي والدبلوماسي بين الجانبين.

من جانبه، أشار السفير الكوري الى البيان الصادر عن الحكومة الكورية والذي عبرت من خلاله عن أسفها لقرار شرعنة المستوطنات الذي أقره الكنيسيت الاسرائيلي مؤخراً، ودعت الحكومة الاسرائيلية الى وقف انشطتها الاستيطانية ، والتعاون مع الجهود الدولية المبذولة نحو اقامة سلام دائم بين فلسطين واسرائيل قائم على اساس حل الدولتين . كما وثمن هذا اللقاء وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها والنهوض بها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك.