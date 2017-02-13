هيئة الأسرى تحذر من تفاقم الوضع الصحي للأسير رمزي براش

رام الله/PNN – أفاد تقرير صادر عن محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين كريم عجوة اليوم، بأن الوضع الصحي للأسير رمزي براش يتفاقم باستمرار في ظل مواصلة سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحقه في سجن عسقلان.

وذكر المحامي أن الأسير رمزي براش من مخيم الأمعري قضاء رام الله والمعتقل منذ عام 2003، يعاني من مشاكل صحية عديدة، منها التهابات دائمة في الأذنين منذ ما يقارب الـ3 أعوام، وصعوبة بالسمع وبالأخص الأذن اليمنى، ويعاني أيضاً من تسارع بنبضات القلب بشكل كبير وخطير.

وأضاف عجوة أن الأسير براش روى له معاناته أثناء تنقله بالبوسطة، حيث افاد بانه عندما يتم اخراجه لاجراء فحوصات فانه يخرج الساعة الخامسة والنصف صباحا، ويتم نقله الى الرملة حيث يبقى في سيارة البوسطة لمدة تقارب الساعتين او يتم انزاله للمعبار، ومن ثم نقله الى بئر السبع، وبعد ذلك تتم اعادته من بئر السبع الى معبار الرملة ويمكث ساعات هناك ومن ثم تتم اعادته الى عسقلان، مشيرا الى انه يتم اعادته الى عسقلان الساعة الواحدة او الثانية بعد منتصف الليل.

وطالب الأسير براش بإدخال طبيب مختص لكي يقوم بإجراء الفحوصات الطبية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي.