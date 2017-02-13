وزير العدل يلتقي رئيس سلطة الأراضي

رام الله/PNN – التقى وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الاثنين في مكتبه برام الله، رئيس سلطة الأراضي صائب نظيف، لمناقشة القضايا والتشريعات المتعلقة في سلطة الأراضي.

وأشار أبو دياك، إلى ضرورة تحديث القوانين المتعلقة بالتصرف بالأراضي، حيث أن القانون المعمول به حتى اليوم “قانون الأراضي العثماني”، وغيره من القوانين على الرغم من أهميتها التاريخية إلا أنها أصبحت بحاجة إلى التحديث، وتشجيع نظام التسوية.

وأكد على أهمية التعاون بين وزارة العدل والخارجية والداخلية وسلطة الأراضي للتسهيل على المواطنين “حملة الهوية الفلسطينية” في الخارج في موضوع تسجيل أو تسوية الأراضي المتعلقة بهم، وتمت مناقشة إمكانية إعادة دراسة عمل وكالات البيع “المتعلقة بالأراضي” في سفارتنا بالخارج، ورفع إمكانيات البحث والتحري والتواصل الالكتروني والتدقيق بين السفارات والوزارات المتعلقة بالأراضي.

وناقش الطرفان موضوع العاملين في أقسام التسجيل وغيرهم من حملة شهادات القانون الذين لا يتقاضون علاوة طبيعة العمل في سلطة الأراضي خصوصا القانونيين، من حيث علاوة طبيعة العمل وعلى وبحث سبل حصولهم على مستحقاتهم، ووعد الوزير بنقل مطالبهم لمجلس الوزراء.

من جانبه، أكد رئيس سلطة الأراضي الأستاذ صائب نظيف على استعداد سلطة الأراضي لبذل كل الجهود الممكنة لتطوير عمل دوائر تسجيل الأراضي في المحافظات، والتسهيل على المواطنين وحفظ حقوق الملكية بأفضل الوسائل المهنية والقانونية.