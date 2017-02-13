بنك الأردن يجدد عضويته في مؤسسة التعاون

رام الله/PNN – انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية وتأكيدا على التزامه بالمساهمة في تحقيق التنمية على مختلف الأصعدة داخل المجتمع الفلسطيني، جدد بنك الأردن، وللعام الثالث على التوالي، عضويته في مؤسسة التعاون.

وأكد المدير الاقليمي لبنك الأردن في فلسطين السيد حاتم الفقهاء “أن تجديد عضوية البنك في مؤسسة التعاون يأتي استكمالا للدعم والشراكة على مدار العامين السابقين والتي كان آخرها مساهمة بنك الأردن في رعاية التقويم السنوي للتعاون 2017 والذي يذهب ريعه لمشروع تمكين المرأة الفلسطينية في الزراعة”.

ولفت السيد حاتم الفقهاء “الى أن البنك في تواصل مستمر مع كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني، ويسعى دوما الى دعم المشاريع التي تعود بالمنفعة على المجتمع وتحقق تنمية مستدامة”، مشيدًا بدور مؤسسة التعاون في هذا المجال.

والجدير ذكره أن بنك الأردن من أوائل البنوك التي تواجدت في السوق الفلسطيني، ويقدم البنك خدماته لكافة فئات عملاء الأفراد والشركات والمؤسسات، من خلال فروعه ومكاتبه المنتشرة في رام الله، والخليل، وجنين، ونابلس، وغزة، والرام، والعيزرية، وطولكرم، وبيت لحم.

يذكر أن التعاون هي مؤسسة فلسطينية أهلية غير ربحية تأسست في 1983 وتعمل في فلسطين وفي مخيمات الشتات الفلسطينية في لبنان. تنفذ التعاون مشاريعها التنموية والإغاثية ضمن سبعة برامج رئيسية: التعليم، والتنمية المجتمعية، وتمكين الشباب، ودعم الأيتام، والثقافة، واعمار البلدات التاريخية، والمتحف الفلسطيني.