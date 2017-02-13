الطفلة بيلسان الأصغر سناً على مقعد وزير التربية

رام الله/PNN – استقبل وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، اليوم، الطفلة بيلسان سليط وهي واحدة من طالبات روضة جنين الحكومية المتميزات، وذلك ضمن برنامج على مقعد الوزير الأسبوعي.

وقبيل اعتلاء بيلسان مقعد الوزير، عبرت عن سعادتها لاستضافتها في البرنامج، حيث بدت على وجهها ملامح السعادة والفرح، شاكرةً الوزير على هذا الاهتمام.

وأكد صيدم أن استضافة الطلبة المبدعين والمميزين يحكمها معيار الإبداع والتميز بغض النظر عن العمر الزمني، وفي هذا الإطار جاء استقبال بيلسان التي لم تتجاوز بعد سن الخامسة.

وحضر فعاليات البرنامج لهذا الأسبوع مدير تربية جنين طارق علاونة، ورئيس قسم العلاقات العامة في الوزارة نيفين مصلح، ووالدة الطفلة رنا الحج ابراهيم.